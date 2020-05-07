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【美國疫情】疫情期間意外福利　美國青少年免路試拿駕駛執照

環球政經 16:48 2020/05/07

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新冠肺炎疫情暴發後，美國多州實行社交禁令，經濟活動停擺，申請駕駛執照的路試亦因此而暫停。由於積壓的路試申請太多，多州政府開始免除路試，不少青少年在沒有經過正式道路測試的情況下就直接拿到了駕駛執照。

據美國CNN周三（6日）報導，美國喬治亞州（Georgia）駕駛服務部門（Department of Driver）公布的一份報告顯示，自該州於3月宣布因疫情緣故而對駕照申請者實施暫停路試以來，當地共有19,483名青少年獲得了駕駛執照。

除喬治亞州之外，威斯康辛州（Wisconsin）亦於本周宣布，自本周一（4日）針對16歲和17歲的青少年實施路試豁免政策，當地運輸部門估計，該州目前因疫情積壓的1.6萬份路試申請中，大約有1萬份符合豁免條件。

相關文章:【美國疫情】美國經濟重啟為時過早?　解封後料每日增20萬人確診

免除路試要滿足甚麽條件？喬治亞州的規定是，必須持有學習駕駛執照1年零1天且無違規紀錄，並要求在成人的監督下累計駕駛至少40小時；而威斯康辛州則要求青少年則必須持有學習駕駛執照至少六個月半年以上且無違規記錄，並在成人的監督下累計駕駛至少30小時。

亦有民眾認為免除路試這一行為非常危險，喬治亞州駕校（Georgia driving Academy）的一名教練Sarah Casto近日就在網上發起一項活動，請求喬治亞州州長Brian Kemp撤銷免除路考的決定。

相關文章:【美國疫情】州政府早上宣布解封大計 晚上急炒疫情專家組

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撰文 : 國際組

經濟 運輸 新冠肺炎疫情 美國 疫情

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