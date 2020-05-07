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美國囚犯借疫情戴口罩　扮假釋獄友成功越獄

環球政經 16:30 2020/05/07

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美國芝加哥的監獄有一名囚犯趁著新冠肺炎疫情下可以配戴口罩，和另一名假釋出獄的獄友交換身分，戴上口罩後成功騙過工作人員，在他們的監視下走出監獄，當局目前正在追查他的下落。

據報，21歲男囚Jahquez Scott在5月2日當天假冒28歲獄友Quintin Henderson，當獄警呼喊Quintin Henderson的名字時，Jahquez Scott戴著口罩並穿著對方的運動服成功走出監獄。後來真正的Quintin Henderson在獄中現身，獄方才發現二人一早交換了身份，Jahquez Scott亦已逃脫。

Quintin Henderson一開始辯稱，當時自己正在牢房睡覺，不太清楚到底發生什麼事，但後來他承認自己同意以美元1,000元（約港幣逾7千元）和Jahquez Scott交換身分。Quintin Henderson當初因為藏毒而入獄，如今因為協助和教唆囚犯逃獄，被判美元25,000元（約近港幣20萬元）的保釋金。當局仍然在通緝Jahquez Scott，表示會就此事件展開內部調查。

撰文 : 國際組

美國 口罩 疫情 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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