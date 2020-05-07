  • 31°C
香港時間 : 2020507日 (四) 16:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【英國議息】英倫銀行按兵不動 料經濟全年縮14% 英鎊彈0.3%

環球經濟金融 15:57 2020/05/07

分享：

英倫銀行（Bank of England）公布議息結果，維持利率不變，資產購買計劃規模不變。英倫銀行警告，新冠病毒將對英國經濟構成嚴重衝擊，料全年縮14%，是近300年來最差。英國貨幣政策未有再放寬，利好英鎊，兌每美元彈0.3%，高見1.2418。

【銅芯抗疫口罩】不怕四圍摸 紐約倡銅製自動殺菌扶手

【美國疫情】州政府早上宣布解封大計 晚上急炒疫情專家組

英倫銀行對英國經濟前景悲觀，繼首季縮2.9%後，料今季縮25%，陷入技術衰退。央行表示，儘管英國政府已出盡渾身解數，力求企業不會裁員，但仍無法阻止英國失業率增加，未來數個月可由目前4%增至9%。料明年失業率為7%，2022年才降至4%。

【英國疫情】3.2萬死超越意大利 成歐洲最慘重

英倫銀行同時指出家庭及企業審慎的行為會持續，經濟需一段時間才會回復正軌。不過，央行亦指出，國民生產總值（GDP）的下跌是一時的現象，因防疫措施會解除，經濟活動會恢復。

英倫銀行強調，會持續監察經濟情況，已準備好在需要時，採取進一步行動支持經濟，並確保通脹持續維持在2%目標。央行預料，疲弱需求下，下半年通脹指標會再下滑，進一步偏離2%目標。

【新冠肺炎】世衛擬派團再到中國 調查病毒源頭

【美國疫情】蓬佩奧反口：不確定病毒是否源自武漢實驗室

記者：林建忠

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

疫情 傳染病 貨幣政策 經濟 議息 通脹 失業率 英倫銀行 GDP 美元

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月07日 時間16:00）

下一篇文章

【美國疫情】多個器官有血塊 美研究：薄血丸或可救重症患者
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】特朗普：死更多人都要解封 病毒會自己走
【美國疫情】特朗普：死更多人都要解封 病毒會自己走
【銅芯抗疫口罩】原理是甚麼 銅能殺菌古埃及人已知
【銅芯抗疫口罩】原理是甚麼 銅能殺菌古埃及人已知
新型冠狀肺炎全球疫情（05月07日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月07日 時間16:00）
香港17日本地零確診 CNN大讚香港抗疫反應快
香港17日本地零確診 CNN大讚香港抗疫反應快
【美國疫情分佈圖】死亡增至7.3萬 特朗普質疑誇大
【美國疫情分佈圖】死亡增至7.3萬 特朗普質疑誇大
【金正恩露面】韓媒：一個細節 揭金與正成北韓繼任人
【金正恩露面】韓媒：一個細節 揭金與正成北韓繼任人