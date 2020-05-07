【英國議息】英倫銀行按兵不動 料經濟全年縮14% 英鎊彈0.3%

英倫銀行（Bank of England）公布議息結果，維持利率不變，資產購買計劃規模不變。英倫銀行警告，新冠病毒將對英國經濟構成嚴重衝擊，料全年縮14%，是近300年來最差。英國貨幣政策未有再放寬，利好英鎊，兌每美元彈0.3%，高見1.2418。

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英倫銀行對英國經濟前景悲觀，繼首季縮2.9%後，料今季縮25%，陷入技術衰退。央行表示，儘管英國政府已出盡渾身解數，力求企業不會裁員，但仍無法阻止英國失業率增加，未來數個月可由目前4%增至9%。料明年失業率為7%，2022年才降至4%。

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英倫銀行同時指出家庭及企業審慎的行為會持續，經濟需一段時間才會回復正軌。不過，央行亦指出，國民生產總值（GDP）的下跌是一時的現象，因防疫措施會解除，經濟活動會恢復。

英倫銀行強調，會持續監察經濟情況，已準備好在需要時，採取進一步行動支持經濟，並確保通脹持續維持在2%目標。央行預料，疲弱需求下，下半年通脹指標會再下滑，進一步偏離2%目標。

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記者：林建忠

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