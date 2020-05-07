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【美國疫情】多個器官有血塊 美研究：薄血丸或可救重症患者

環球社會熱點 15:57 2020/05/07

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美國有醫院研究發現，薄血丸或有助救回新冠肺炎重症患者的生命。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情持續，全球確診人數直逼380萬，逾25萬人死亡，醫學界正努力研發治療藥物，也有不少醫生藥石亂投，發現部分現有藥物也有治療效果。美國有醫院研究發現，薄血丸或有助救回新冠肺炎重症患者的生命。

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美國有線電視新聞網絡（CNN）報道，紐約西奈山（Mount Sinai）醫院心臟科主任兼主治醫生富斯特（Valentin Fuster）指，經過75次驗屍解剖發現，不治患者體內多個器官出現血塊凝聚，先是肺部、腎臟、心臟和腦部；故斷定血塊凝聚是指新冠肺炎患者主要的致命原因。

西奈山醫院有2700名重症患者，部分患者被處方薄血藥物（Blood thinning drugs）治療。觀察發現，在需要呼吸機協助呼吸的重症患者中，無服用薄血丸的病人有63%不治，有服用的薄血丸的病人僅29%不治；研究已顯示，服用薄血丸的患者並無出現容易出血等藥物副作用。

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富斯特醫生透露，現在讓病人服用不同類型的薄血丸，以測試什麼配方、組合的治療效果最佳。

有發現指，50歲以下的患者出現中風的機會較高；富斯特醫生表示，日後希望將藥物在病情交情的患者身上測試藥效。

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目前為止，醫學界對於病毒會令血塊凝聚的原因仍毫無頭緒，但增加血塊凝聚或是病毒感染後嚴重發炎的副作用。

記者：葉芷樺

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