【李小加退任】政府感謝李小加對香港金融市場發展貢獻

▲ 政府發新聞稿感謝李小加對香港金融市場發展貢獻。

港交所 （00388） 公布，行政總裁李小加通將於2021年10月底合約屆滿時退任。政府表示，尊重李小加的決定，並對他在過去十年出任港交所行政總裁期間為香港金融市場作出的傑出貢獻表示衷心感謝。

政府發新聞稿指，自2010年1月上任以來，李小加帶領港交所及本港資本市場取得一連串的重大突破。他為香港資本市場帶來源源不絕的動力和增長，大大協助鞏固香港作為領先國際金融中心的地位。

財政司司長陳茂波稱，李小加憑藉他的高瞻遠見及領導才能，為本港的股票市場奠定穩固及堅實的基礎，使香港在過去11年間7度成為全球最大首次公開招股集資市場。他在成功推出一系列內地與香港資本市場互聯互通計劃的過程中，一直發揮重要的領導角色。他亦在推出香港新上市制度、加強港交所的國際化及帶領港交所在國際舞台上展露光芒方面，擔當十分重要的角色，有信心港交所董事局會繼續確保公司在往後的日子再創佳績。

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編輯：吳敏芳