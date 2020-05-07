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居家令下吃太多　法國人平均體重增2.5公斤

環球政經 16:00 2020/05/07

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法國一間營養機構達爾文（Darwin nutrition）委託公司調查居家令實施期間，人民在體重上和營養均衡的改變。據法國媒體報導，調查訪問了3045名法國人，結果顯示平均每位受訪者的體重都上升了至少2.5公斤，主要的原因是留家期間吃太多和少做運動。

調查數據顯示，來自4人以上大家庭的受訪者當中，有64％的體重增加，而獨居的受訪者當中，也有53％的人體重上升。另外，有56%的法國人表示在居家令實施後，他們有較多時間可以準備一日三餐，所以他們有更均衡的飲食。

根據當地傳媒報導，達爾文指，在居家令的限制下，法國人長時間待在家中不能出門，他們比平日更容易缺乏適量的運動，而且三餐以外還會吃很多甜品和零食，他認為體重增加不是問題，而且這是意料中事。

在所有受訪者當中，有57％表示居家令後穿以前的衣服會有點緊，但亦有29％的人表示，自從居家令後，體重反而下降。調查指以地域分布來看，居住在巴黎的女性以及鄉村地區的男性，體重比其他人有較明顯增加的情況。

法國自3月17日實施封國和強制居家隔離措施，法國衛生部長維宏（Olivier Veran）指出，由於擔心疫情會二度爆發，所以得到國會批准後，緊急狀態有可能延長至7月24日。在延長期間，所有進入法國的人都需要隔離14天。
 

撰文 : 國際組

疫情 甜品 零食 法國 巴黎

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