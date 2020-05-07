【港交所業績】李小加職場傳奇之路　石油工人終攀上CEO之位

港交所（00388）今日公布，行政總裁李小加已通知董事會，其現時合約在明年10月底屆滿時不再續約，意味其在港交所CEO的10年旅途即將畫上句號。

提起李小加，大家都可能只是對港交所CEO有印象。事實上，李小加職場相當傳奇，出身亦非甚麼大戶人家，今時今日地位全靠自己一手打拚。

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李小加出生於1961年，16歲未再就讀高中，就到渤海油田當石油工人。後來，內地復辦高考，他重返校園，是改革開放後首批大學生。李小加在廈門大學就讀英國文學，畢業後曾到《中國日報》記者。他過去曾向記者提及，自己當年在北京大街踩著單車，戰戰兢兢做訪問的日子。

後來李小加獲獎學金赴美升學，先後修讀新聞、法律，在美國再一次「轉行」，今次轉當律師。1990年代初在紐約的 Davis Polk & Wardwell 和 Brown & Wood 兩間大型律師行執業，主要負責證券法及合併收購諮詢的工作。

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其後，李小加再把握機會轉職至美林證券（現為美銀證券）中國區當投資銀行家，應付當時紅籌股來港潮，1999年李小加以38歲之齡成為美林證券中國區總裁，當時開始在財金界漸露頭角。

李小加2003年至2009年間再轉職摩根大通，是摩通中國區主席，總領該行在華一切事務。「做刁」出身的形像亦在當時樹立。

最後，李小加在2009年6月3日，獲港交所正式委任接替周文耀出任香港交易所行政總裁，該任命於2010年1月16日起生效。

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李小加把握機會一步一步往上爬，曾言「一輩子幸運」，在大潮上漲時有正確位置，但也形容人生每一個重大決擇面前，他沒有太多選擇，毋須為自己的決定後悔太多。

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