【港交所業績】負面消息影響料短暫　港交所跌到呢個價要買

港交所 （00388）今午公布首季業績，由於盈利遜預期，加上行政總裁李小加宣布明年離任，令該股午後偏軟，全日收報246.4元跌近3%。雖然如此，上述消息對港交所的影響未算持續性，加上是份業績當中仍有亮點，該股下跌，反為投資者提供買入這隻業務具壟斷性質藍籌的機會。

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首先，推動港交所今次盈利遜於預期的原因，是其首季投資虧損4700萬元，去年同期投資收益達8.82億元。但眾所周知，本港股市接連受累疫情及油價大跌而下挫，投資表現向下淨動應是意料之內。踏入本季，疫情已較早前緩和，油價經一輪跌浪後似見喘定，港交所上半年整體投資回報，仍有望收復失地。

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李小加宣布離任雖令市場意外，但2010年上場的他已是港交所上市多年來，任期最長的行政總裁。事實上，由於李小加明年下旬才離任，應具足夠時間供港交所物色行政總裁接任人選。

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何況，港交所是份業績仍不亮點。截至今年3月底止，首季日均成交金額1209億元，按年升20%。期內，滬深港通的北向交易的平均每日成交金額為780億元人民幣，南向交易的平均每日成交金額則為216億港元，同創季度新高。上市業務方面，首季總集資額達144億元。首次公開招股的集資額位列全球第四。

因此，只要港交所收益動力保持現況，投資環境又逐步回暖的話，未來季度業仍然樂觀。今日該股雖失守上升軌，然而一旦其企穩3月底支持230元的話，可考慮吸納，目標價上望15%升幅即265元，止蝕價設於3月低位206元。