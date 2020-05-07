網球名將祖高域拿度 西班牙違規私自練波道歉

西班牙的新冠肺炎疫情雖已逐漸放緩，西班牙政府仍未完全解禁。西班牙政府只容許運動員於團體運動場地訓練，但2名網球名將祖高域及拿度早前分別於西班牙的私人場地進行操練，其後承認誤解政府已放寬限制而道歉。另外，西班牙國會再通過延長全國緊急狀態至24日，意味祖高域和拿度仍要等一段時間才可練波。

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外媒報道，西班牙政府在確診及死亡病例增幅放緩下，周一(4日)宣布放寬讓職業運動員恢復訓練，但僅限於專業聯賽團隊的訓練場地，至於其餘的運動場仍要關閉。

但祖高域（Novak Djokovic）於社交媒體Instagram上發布了一段影片，顯示他在西班牙沿海城市馬貝拉（Marbella）的一家網球俱樂部練習，更一邊擊球一邊拍攝影片，同時表示對重投訓練感到高興。

涉事俱樂部其後發聲明道歉，指祖高域事先有徵詢俱樂部，但俱樂部當時為祖高域提供錯誤指引，令對方誤以爲於該地訓練並無違規。

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至於拿度（Rafael Nadal）亦誤以爲政府完全放寬限制，沒有到團體運動場地訓練，而是在朋友的私人球場練習。

拿度其後亦經發言人道歉，發言人指拿度誤以爲政府放寬私人場地訓練，又指西班牙網球協會事後已澄清指，球員在下周一（11日）前不得在任何場地操練。

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另外，但西班牙自3月14日起實施封城措施，至今已接近2個月。西班牙的延長緊急狀態原定於周六（9日）晚結束。但國會周三（6日）通過再延長緊急狀態兩周，直至5月24日，預料運動員要在私人場地練習，仍會受當局限制。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 網球名將祖高域及拿度早前分別於西班牙的私人場地進行操練，其後承認誤解政府已放寬限制而道歉。