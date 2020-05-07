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【汽車股】花旗料汽車銷售迎來反彈 首選吉利、比亞迪

金融經濟 15:12 2020/05/07

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花旗看好中國汽車銷售將迎來反彈，推薦吉利汽車。

兩會將至，市場憧憬有更多刺激消費政策落地，利好汽車股表現。花旗發表報告指出，預期中國的汽車銷售將迎來將反彈。該行預測，2020全年汽車銷售將下跌7.8%，而明年將回升12.8%。股份方面，首選吉利 （00175） 、比亞迪 （01211）

吉利早段曾高見12.84元Z，創1個月高位，現升0.6%，報12.66元。

花旗料第四季恢按年增長

花旗認為，令年首季汽車需求下跌不影響全年的銷售額，預期第二季汽車銷售按季有所反彈，但仍由於去年同期基數較高，按年計仍會下跌約14.3%。此外，由於大部分汽車消費刺激措施將於底到期，預計第四季度零售汽車銷量將按年增長10.1%。

與此同時，受銷情反彈影響，經銷商的庫存水平亦料在第四季跌至18個月低位，預計經銷商的會重新補充庫存69萬部汽車庫存，推動批發銷量按年增長14.4%。

在選股方面，除了首選的吉利及比亞迪外，該行亦推薦長安汽車（深︰625）、華晨中國 （01114） 、中升控股 （00881） 和永達汽車 （03669） 。該行又預期，如內地政府在5、6月推出更多舉措刺激新能源汽車銷售，將利好吉利，維持「買入」評級和16.7元目標價。

相關文章︰【兩會行情】憧憬更多政策出台刺激消費 汽車股率先炒起

【汽車股】北京汽車首季少賺95% 吉利接管獵豹長沙工廠

香港股票 比亞迪股份（01211） 吉利汽車（00175） 汽車 永達汽車（03669） 中升控股（00881）

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