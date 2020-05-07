從口罩生產到「香港再製造」　再工業化不只是將北移工業引回港

疫情下，口罩是必須品，就算疫情稍為緩和，專家也呼籲大家繼續戴口罩。香港生產力促進局總裁畢堅文表示二月初本港「一罩難求」，短短兩個月以來，廠家紛紛投入生產，香港的本地口罩供應已有所增加，不但體現了各界共同努力的成果，更彰顯了香港人的高效率和靈活應變。

一個個打上「香港製造」標籤並符合國際標準的口罩，不只確切地紓緩供應短缺，解決民生所需，亦令消費者更有信心，當中更可見香港未來經濟發展實現再工業化的契機。

一個口罩 帶來一個機會

他進一步指出，因應今次疫情而誕生的本地口罩廠，近九成本身其實沒有生產口罩的相關經驗，但仍決意建立生產線。政府推出「本地口罩生產資助計劃」，生產力局則為超過40條生產線提供機器調試的技術支援。而是次寶貴的抗疫經驗，亦提升了公共衞生產品的整體製造標準：例如在製造過程引入無塵車間標準、產品必須取得國際認證等。疫情下要減低社交距離，多家生產商便試用各式線上銷售方案，協助消費者透過取籌平台在網上排隊。這些新嘗試，亦能促使更多工程技術和創新人才入行。

▲ 畢堅文表示，香港土地供應有限，香港的實力應更見於新產品導入。(受訪者提供圖片)

很多人說香港已沒有工業，但一個口罩生產的成功故事，畢堅文相信，可從中預見「再工業化」的加速進化。隨著科技發展，現代工業不止是製造業，也涵蓋服務業，而生產商為滿足市場需要，行動必須非常迅速，不單處理上游生產，也透過電子渠道自行處理下游銷售。由此可見，政府提倡的「再工業化」，並非把過去已經「北移」的勞動密集、低增值生產遷回香港，而是利用科研、設計和知識產權保障的鞏固地位，通過創新科技，如物聯網、人工智能、新材料及「工業4.0」智能生產工序等，簡化流程，在本港發展高增值產業及產業鏈。



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再工業化三大元素：業界、政府、技術

他相信，「香港製造」的光芒在國際間從未褪色，把握優勢發揮所長才是根本。香港作為世界數一數二的最自由經濟體，與多個東盟國家簽署自由貿易協定，又享有CEPA給港製商品享有零關稅進入內地市場，並擁有完善的知識產權保護法規和制度，皆有利工業發展。

無可否認土地供應有限，但香港的實力更見於「新產品導入（New product introduction）」，一項產品由構思、技術開發、樣板設計、檢測認證、試產和商品化，甚至少批量生產的工序都可保留在本地進行；以香港總部為控制中心，監督遷往境外的密集式生產，然後把產品通過香港銷售至全世界。

從本地口罩生產可見，業界參與、政府資助、技術支援這三個元素齊備，成就再工業化的長足發展。政府現時提供不少資助基金，扶助中小企轉型升級，而生產力局亦在「工業4.0」和「企業4.0」提供各類型技術支援服務和人才培訓，銳意與香港工商業界一同把握機遇，讓香港實踐「再工業化」邁出成功一步，為香港經濟和產業注入源源不絕的新動力。



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責任編輯：梁巧恩