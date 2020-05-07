【騰訊股價】馬化騰刊文指數字化經濟為大趨勢　籲加快發展新基建

▲ 馬化騰刊文《人民日報》，呼籲加快發展新基建。

騰訊 （00700） 董事會主席兼首席執行官馬化騰罕有在《人民日報》刊文，文中指出數字經濟是中國未來發展趨勢，新基建、數據、產業互聯網都將為數字化發展服務。對此他表示，產業互聯網的高速發展對網絡、算力、算法及安全等方面提出更高要求，呼籲加快以5G、人工智能、數據中心、物聯網等為核心內容的「新基建」發展。

騰訊今日高開411.6元，惟升幅收窄，現倒跌0.05%，最新報價409.8元，成交額35億元。

近期國家積極布局「新基建」、數據要素培育，以「上雲用數賦智」等舉措助力數字經濟新業態新模式發展，推動邁向一個以新基建為戰略基石、以數據為關鍵要素、以產業互聯網為高級階段的高質量發展新階段。

以「路—油—車」喻「新基建—數據—產業互聯網」

馬化騰在文中提出3個主要觀點並對其作出清晰論述，包括新基建是數字經濟發展的戰略基石、數據是數字經濟發展的關鍵要素、產業互聯網是數字經濟發展的高級階段。

高速公路： 新基建 是「數字土壤」，是數字經濟發展的戰略基石，將為產業互聯網發展提供基礎保障和必要條件。

是「數字土壤」，是數字經濟發展的戰略基石，將為產業互聯網發展提供基礎保障和必要條件。 智能汽車： 產業互聯網 是新基建的市場先鋒，是新基建的需求來源，將對新基建起到自上而下的反哺作用。準確研判產業互聯網的發展態勢，有助於廓清新基建的主攻方向，避免其盲目投入。

是新基建的市場先鋒，是新基建的需求來源，將對新基建起到自上而下的反哺作用。準確研判產業互聯網的發展態勢，有助於廓清新基建的主攻方向，避免其盲目投入。 石油：數據作為關鍵生產要素，它的感知、採集、傳輸、存儲、計算、分析和應用實際上貫穿了新基建和產業互聯網融合發展的每一個環節。

他坦言，這只是一個大致的類比，實際上三者關係遠比「路—油—車」複雜得多，比如產業互聯網的IaaS（基礎設施即服務）等底層業務形態實際上也兼具「路」的功能。

馬化騰認為，只要「路—油—車」三者協同發展，一定能夠構建出一個包括綫上綫下企業、政府部門、科研院所、公益機構和廣大用戶在內的數字生態共同體。

而騰訊在其中將秉承「科技向善」理念，專注做好連接和工具，立足成為各行各業的數字化助手，與合作夥伴共建新生態，助力新基建、數據要素和產業互聯網的深度融合。

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編輯：陳華