【騰訊股價】馬化騰刊文指數字化經濟為大趨勢　籲加快發展新基建

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騰訊 （00700） 董事會主席兼首席執行官馬化騰罕有在《人民日報》刊文，文中指出數字經濟是中國未來發展趨勢，新基建、數據、產業互聯網都將為數字化發展服務。對此他表示，產業互聯網的高速發展對網絡、算力、算法及安全等方面提出更高要求，呼籲加快以5G、人工智能、數據中心、物聯網等為核心內容的「新基建」發展。
騰訊今日高開411.6元，惟升幅收窄，現倒跌0.05%，最新報價409.8元，成交額35億元。
近期國家積極布局「新基建」、數據要素培育，以「上雲用數賦智」等舉措助力數字經濟新業態新模式發展，推動邁向一個以新基建為戰略基石、以數據為關鍵要素、以產業互聯網為高級階段的高質量發展新階段。
以「路—油—車」喻「新基建—數據—產業互聯網」
馬化騰在文中提出3個主要觀點並對其作出清晰論述，包括新基建是數字經濟發展的戰略基石、數據是數字經濟發展的關鍵要素、產業互聯網是數字經濟發展的高級階段。
他坦言，這只是一個大致的類比，實際上三者關係遠比「路—油—車」複雜得多，比如產業互聯網的IaaS（基礎設施即服務）等底層業務形態實際上也兼具「路」的功能。
馬化騰認為，只要「路—油—車」三者協同發展，一定能夠構建出一個包括綫上綫下企業、政府部門、科研院所、公益機構和廣大用戶在內的數字生態共同體。
而騰訊在其中將秉承「科技向善」理念，專注做好連接和工具，立足成為各行各業的數字化助手，與合作夥伴共建新生態，助力新基建、數據要素和產業互聯網的深度融合。
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編輯：陳華