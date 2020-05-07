【港交所股價】李小加在位十年　股民賺多定蝕多？

▲ 港交所行政總裁李小加在2021年10月底合約屆滿時不再重續集團行政總裁合約。

港交所 （00388） 公布，行政總裁李小加在2021年10月底合約屆滿時不再重續行政總裁合約。李小加在位期間，經歷滬港股、深股通開通、收購倫敦金屬交易所（LME） 等多項重大事件，港交所的股價也經歷不少起伏。

港股大時代 港交所曾破300元

李小加自2010年1月16日起擔任港交所行政總裁，截至中午收市，港交所股價累升近68%，遠跑贏恒指同期約1成的升幅。十年來，港交所股價經歷不少起伏，最輝煌要數2015年港股大時代期間。2015年4月、5月，市場熱炒滬港通額度放寬，港交所股價曾突破300元，最高曾見309.4元。當時港股一日成交曾近3000億元，平均每日成交約1800億元。

港交所近年再一次突破300元，已經是3年之後—2018年的事。當時的催化劑是炒作「同股不同權」成事，以及中證監公布落實H股全流通試點計劃。

股價低位與收購有關

然而，有上自然有落。港交所股價低位皆與收購有關。過去十年，港交所股價曾低見100元。2012年時，港交所天價收購 LME，不獲市場信任，港交所股價在2012年7月曾跌至100.3元。港交所去年提出斥巨資併購倫交所，當時港交所股價也一度跌至222.6元。

去年12月首次減持

李小加去年12月中，以平均每股256.533元，減持港交所65萬股，涉資1.66億元，是其上任以來首次減持。李小加目前持有港交所49.93萬股，以現價245.8元計，總值1.2億元。

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編輯：吳敏芳