【職場女性】煤氣公司IT女高管冀成榜樣　激勵女生投身業界

▲ 香港中華煤氣企業資訊科技總監孫淑貞，進入業界逾30年，帶領團隊為煤氣公司進行數碼轉型，更獲選IBM 2020年度女性AI領袖之一。

正所謂「巾幗不讓鬚眉」，IBM日前藉着Think 2020開發大會，公布2020年度女性AI領袖大獎（Women Leaders in AI），表彰來自12個國家或地區的35位傑出女性領袖，利用AI技術助企業發展；而香港中華煤氣企業資訊科技總監孫淑貞（Susanna）更成為本港唯一上榜的得獎者。

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Susanna自1988年加入煤氣公司，2005年升任為企業資訊科技總監。她笑言，自己求學時期就選擇了與科技相關的學科，但原因並非對科技有濃厚興趣，而是她有着不能「坐定定」的性格，相對其他傳統學科，科技對她來說相對新奇。在誤打誤撞的情況下，踏上了資訊科技行業的道路。她笑言，是次獲獎是對她最大的鼓勵，將更積極推動創新科技發展。

她直言，科技行業一直都處於男多女少的狀態，無論是求學時期，抑或在工作上，女性比例總是少於四分之一。雖然女性同伴少，但Susanna覺得自己相較幸運，從未遇到性別不公的待遇。反而憑着女性細心的思維，在科技行業中突圍而出。「男性天生理性，邏輯力比女性強，對於行業的需求如技術總有優勝之處；女性則更有耐心，能夠韌性溝通及規劃。在為企業籌劃科技轉型或與客戶溝通時，都能夠利用科技知識，判斷及計劃每一步。」

職場不受性別限制 心態才是成功關鍵

近年女性在職場上的地位日漸提升，Susanna表示這是喜聞樂見的局面，作為資訊科技界的女性領袖之一，希望能成為榜樣，激勵更多女生投身業界。她認為，性別並不會限制在職場發展機會，最重要的是要擁有正確的心態及態度。

而事業成功關鍵，主要由四個重要因素組成，Susanna稱為「LUCK」。「L」：Leadership，有領導能力，才能管理業務；「U」：Understanding of business，即要對業務發展情況有清楚了解，才能規劃好下一步；「C」：Communication，須與客戶或員工清楚溝通，了解他們的需求及想法；「K」：Keep up knowledge，應保持不斷學習的成長心態，從成功及錯誤的過程中學習，適時要增進技能，懂得適應瞬息萬變的行業發展，才會成為事業成功的關鍵。

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記者：曾曉汶