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【銅芯抗疫口罩】不怕四圍摸 紐約倡銅製自動殺菌扶手

環球社會熱點 14:34 2020/05/07

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【銅芯抗疫口罩】銅還可造自動殺菌扶手 再也不怕四圍摸

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情不知何時結束，香港政府向市民派發可重用「銅芯抗疫口罩」（CuMask），首天吸引157萬人登記領取銅芯口罩。銅芯口罩所以耐用，因銅本身可以殺死病菌。銅芯口罩興起，令人聯想銅還有更多公共衛生用途。美國紐約州就有議員提出，立法規定公共場合使用銅製扶手。

【銅芯抗疫口罩】原理是甚麼 銅能殺菌古埃及人已知

紐約地鐵關閉消毒 115年來首次

扶手等日常生活接觸表面，不少都是不銹鋼製造。但研究人員發現，新冠肺炎病毒可以在不銹鋼表面上，存活多個小時以至數天。這使人在疫情之下乘車想捉住扶手站穩，都變為「艱難抉擇」。

然而，研究發現，病毒或細菌一旦與銅接觸，短時間內就會死亡，這也是銅芯口罩為甚麼會出現的原因。

特朗普質疑美國死亡人數 稱醫院誇大索資助

紐約發炮：其他州解封犯下致命錯誤

英國南安普敦大學（University of Southampton）微生物學研究員Bill Keevil稱，諷刺的是，人們選用不銹鋼製造扶手，是因為不銹鋼看上去似乎很乾淨。

他坦言，問題其實在於，不銹鋼扶手多長時間才會清潔一次，而清潔次數往往不夠頻繁，反而銅只要放在這裏，就會自動殺菌。

特朗普：疫情是美國史上最壞襲擊 中國應一早制止

蓬佩奧反口：不確定病毒是否源自武漢實驗室

香港派發銅芯口罩前，美國紐約州已有聲音提出要改用銅製扶手。紐約州議會眾議員Marianne Buttenschon 4月中要求立法，規定建造商承建政府項目時，必須使用抗菌銅合金製造扶手等日常接觸表面，以限制病毒傳播。

她稱，紐約州除了繼續努力與新冠肺炎搏鬥，還應該運用新知識和新科技，防範未來的公共衛生危機。

也許，如果銅製扶手和按鈕成為主流，民眾出行可省去不少潔癖煩惱，在升降機面前也不用「衰係個掣度」。

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責任編輯：方圓之

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