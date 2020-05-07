【李小加退任】李小加打過幾多份工？　石油工人、記者變投資銀行家

▲ 李小加是內地改革開放後首批大學生，一生屢屢更改自己職業路向。

港交所 （00388） 行政總裁李小加宣布，2021年10月不尋求再續約，將以60歲之齡離開港交所。掌舵港交所10年，李小加是港交所在任時間最長的行政總裁，也是港交所首位內地出生和長大的舵手。

李小加由年少擔任石油工人、記者，其後出國進修，再回國發展，慢慢成為中港現時其中一位最有名的金融界人士，經歷充滿新中國近半世發展的特色

李小加出生於1961年，青少年間是內地最火紅的時代，16歲未再就讀高中，就到渤海油田當石油工人。

後來，內地復辦高考，他重投校園，是改革開放後首批大學生。李小加在廈門大學就讀英國文學，畢業後到《中國日報》記者。他過去曾向記者提及自己當記者的日子，說著如何在北京大街踏著單車，戰戰兢兢做訪問。

▲ 李小加曾在金發局就業日上公開自己年輕時當記者的相片。

赴美進修法律 轉職金融

李小加後來考獲獎學金赴美進修，先後修讀新聞、法律，在美國再一次轉換跑道轉當律師，1990年代初在紐約的 Davis Polk & Wardwell 和 Brown & Wood 兩家大型律師行執業，主力證券法及合併收購諮詢的工作。

正正是改革開放後首代培養人才，李小加再把握機會轉至美林證券（後來被美銀收購，現為美銀證券）中國區當投資銀行家，應付當時紅籌股來港潮，1999年李小加30餘歲已是美林證券中國區總裁。

李小加2003年至2009年間轉職摩通，是摩通中國區主席，總領該行在華一切事務，再加入港交所出任行政總裁。

一輩子幸運 兩代年輕人煩惱不同

把握機會一步一步往上爬，李小加曾言「一輩子幸運」，在大潮上漲時有正確位置，但也形容人生每一個重大決擇面前，他沒有太多選擇，毋須為自己的決定後悔太多。

他依然相信現今年輕人的機會較自己年輕時多，但面對選擇多、競爭大，很容易後悔自己的決定。

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記者：麥德銘