【母親節優惠】母親節留港點慶祝？　Klook精選多個渡假及酒店餐廳優惠

星期日就是母親節了，加上疫情有所緩和，相信不少家庭均會外出用餐及消遣。 Klook精選多個Staycation渡假及酒店餐廳優惠，持有指定 DBS信用卡之Klook用戶，更可享低至半價折上折優惠。

Klook獨家精選Staycation渡假優惠包括： 香港港麗酒店行政海景住宿連雙人意式燭光晚餐及早餐，只需2,800元；香港海洋公園萬豪酒店「南區海岸醉人美饌」渡假優惠，專享 Prohibition扒房 、酒吧或南海小館二人晚餐，並可享用尊貴客房一晚住宿及免費雙人早餐，只需1,288元加10%服務費；西貢The Pier獨家雙人渡假優惠，周日至周四豪華露台房含早餐+自煮有營食材包+前往三星灣泳灘小型渡輪票只需1,400元。

此外，到酒店享用下午茶或自助晚餐亦不失為一個好選擇。香港港麗酒店樂聚廊二人英式下午茶只需459元，優惠適用至6月30日。港威酒店Three on Canton自助晚餐低至69折，4人同行1人免費，周五至周日及公眾假期每位只需515元。馬哥孛羅香港酒店的馬哥孛羅咖啡廳則提供指定外賣自取套餐56折優惠，每個套餐103元。

Klook 夥DBS進行推廣優惠

另外，Klook 與DBS現正進行推廣優惠。Klook新用戶使用DBS信用卡付款購買Klook香港美食外賣自取滿100元，付款時輸入「KLKDBSFOOD5」，即可享半價優惠。現有Klook用戶使用DBS信用卡付款購買Klook香港美食外賣自取滿80元，付款時輸入「KLKDBSFOOD8」，即可享8折優惠，並於優惠期內可使用3次。

【疫市營商】荃灣廣場5月續設消費獎賞 場內多間餐廳推母親節優惠

【母親節】蛋糕店訂單爆滿 M Patisserie：鮮花蛋糕「滿足兩個願望」抵買吸客

【母親節】母親節商業區食肆訂座率大不如前 餐廳料生意難反彈

責任編輯：蘇穎琪

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l