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【數碼轉型】煤氣公司推動創新　活用科技設智能系統

科技 15:17 2020/05/07

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香港中華煤氣公司成立逾150年，該公司早於上世紀90年代，已推動創新文化，應用不同創新科技，並萌芽出多種發明及多元化業務。

香港中華煤氣公司成立逾150年，該公司早於上世紀90年代，已推動創新文化，應用不同創新科技，並萌芽出多種發明及多元化業務。推手之一、企業資訊科技總監孫淑貞（Susanna）提到，必須助企業適應市場變化。而在現今社會，科技成為重要趨勢，要跟上步伐，就要大力推動數碼轉型。

>>>【職場女性】煤氣公司IT女高管冀成榜樣　激勵女生投身業界

她提到，煤氣公司於2012年開始引入雲端科技，其後還有IoT、VR、AR等應用，並在2018年開始推動人工智能（AI）技術，應用IBM Watson Assistant於聊天機械人（Chatbot）上，推出Tinny協助解答客戶查詢；而未來亦計劃增設語音機械人（Voicebot）。

煤氣公司於2018年開始推動人工智能，並應用於聊天機械人Tinny上，解決客戶問題。（受訪者提供圖片）

此外，去年亦推出「智能報錶系統」，客戶只需在煤氣錶附近開啟電子裝置上的智能報錶流動應用程式，便可透過藍牙與智能讀錶器連接，讀取煤氣錶度數，然後通過互聯網把數據傳送到煤氣公司，簡化報錶程序，令成本下降，亦能減輕抄表員的工作。

客戶現時可利用「智能報錶系統」，透過藍牙與智能讀錶器連接獲取煤氣錶度數，然後通過互聯網把數據傳送到煤氣公司，簡化報錶程序。（煤氣公司官網圖片）

AI分析爐具問題　助及早處理立管銹蝕

Susanna指出，科技應用並非只為客戶而設，對公司內部員工亦有幫助，例如早前就將AI應用於樓宇檢查工作，立管如有銹蝕情況，就能更有效預早處理，加強安全。

此外，客戶的熱水爐或其他產品需要維修時，以往都要維修人員檢查後再拿取相關工具去維修，需多次重訪客戶，效率較慢。但現時客戶只需描述爐具出現的問題及憑着多年的維修數據，AI可分析爐具可能出現問題的原因，維修人員可根據分析，帶備相關工具及零件，務求只要探訪客戶一次便能妥善完成維修爐具工作，提升客戶滿意度及減輕維修人員所需攜帶的物品的負擔及重量。

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記者：曾曉汶

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