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【銅芯抗疫口罩】晶苑創辦人羅樂風背景大揭秘　擁全球多個「星級客戶」

金融經濟 14:20 2020/05/07

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晶苑國際由羅定邦長子羅樂風與其妻共同創立。（資料圖片）

晶苑國際 （02232） 為「銅芯抗疫口罩」（CuMask）生產商，創科局證實可重用口罩CuMask的生產商為老牌服裝製造商晶苑，2017年上市的晶苑大有來頭，為已故「針織大王」、堡獅龍（bossini，00592）創辦人羅定邦的長子羅樂風所創立，旗下客戶有港人熟識的UNIQLO及H&M等。

81歲的羅樂風為集團董事會主席，與董事會副主席妻子羅蔡玉清於1970年創立晶苑。初期主要從事毛衣業務，並於香港成立小型車間，1976年開展休閒服業務。時移世易，晶苑的製衣王國愈做愈強，現時於中國、越南等5個國家有約20座配備自動化製造設施的工廠，員工人數達8萬人。

由於年事已高，一直擔任集團行政總裁的羅樂風，於2007年底退任，交棒予第二代接班人，行政總裁職位由大兒子羅正亮接任。而現時小兒子羅正豪則為集團為銷售及營運高級副總裁。

值得一提是，羅樂風亦有「工廈大王」之稱，早年於2003年沙士時大手掃入多座工廈，曾坐擁逾30萬平方呎樓面。2009年以39億元資產首次打入福布斯香港富豪榜。

合作客戶星光熠熠

業務方面，晶苑為服裝製造商，產品類別涵蓋休閒服、牛仔服、貼身內衣、毛衣以及運動服及戶外服，多間國際知名服裝品牌公司為公司客戶，包括迅銷 （06288） 旗下的UNIQLO及GU、H&M、馬莎（Marks & Spencer）、GAP、L Brands旗下的Victoria’s Secret、Levi’s、PUMA以及Under Armour等。

根據晶苑2019年全年業績，純利按年增2%至1.5億元，惟總收益按年跌2.7%至24.3億美元，而集團5大客戶的銷售額佔約67%，其中最大客戶的銷售額約佔37.9%。

值得留意是，於2017年11月上市的晶苑，當時招股反應不俗，公開招股超額認購9.38倍，並以股價中間價7.5元定價，首掛漲約5%，曾高見9.503元。而且，迅銷以及L Brands的海外投資附屬公司L （Overseas） Holdings亦有作為基石投資者認購晶苑合共3000萬美元的股份。不過，上市約兩年多時間，股價已跌穿招股價，並處2元水平。

晶苑現時市值64.8億元，堡獅龍市值2.6億元。

相關文章：【銅芯抗疫口罩】晶苑國際股價半日升15%　創科局證實為CuMask生產商

【港府口罩CuMask】銅芯抗疫口罩「CuMask」一人一個　網上登記送上門（附登記網址）

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編輯：袁諾曦

香港股票 羅定邦 晶苑國際（02232） 品牌 產品 UNIQLO FAST RETAIL－DRS（06288）

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