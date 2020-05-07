【李小加退任】曾言「中國股市最安全、最民主」 港交所CEO金句回顧

▲ 李小加多年來在不同場合說過各種金句，其中不乏具爭議性的言論。

港交所 （00388） 行政總裁李小加擬於明年約滿後不再續任，而他在位期間曾留下不少出位「金句」，其中不乏具爭議性的言論。例如他曾經形容內地股市為「最安全、最透明、最民主」。另外，他公開提及的「互聯互通機制」、「同股不同權」等最終亦化為現實。

2020年1月

今年初，李小加首次公開回應減持港交所時解釋︰「我家中有另一位主席」，指減持是其太太的決定。

另外，他在另一活動談及中概股回流香港上市時表示︰「以前（中概股）有很多各種各樣的理由不回來，現在沒甚麼理由不回來。」

2019年10月

他出席倫敦金屬交易所（LME）周年晚宴時表示︰「一國兩制模式從基本性質上就存在缺陷。」（one country, two systems model had fundamental flaws.）惟他其後澄清有關言論，稱自己為一國兩制的信奉者。

2019年7月

反修例示威期間，有傳駐港解放軍擬介入，李小加當時表示︰「解放軍作用是保衛香港主權，不是介入香港內部事務，僅僅在香港解決不了問題才須出動。」

2016年2月

「如果不與內地互聯互通，好事遇不上，壞事也躲不開。」

2015年7月

當年內地股市出現大股災，惟李小加出席內地論壇時表稱︰「這個市場（中國股市）是世界上最安全的市場，最透明的市場，最扁平的市場，最民主的市場。」

2014年4月

因港交所不允許同股不同權架構，阿里巴巴 （09988） 於2012年在港股私有化後，轉到美國上市。李小加後來於2014年再談及此事，直言︰「同股同權在港一向不是普世真理。」

2014年1月

「希望到2020年，香港在經濟上能夠與內地達成一國一制。」

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