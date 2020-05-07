微軟新品Surface Go 2發布　效能大提升50%

▲ 微軟（Microsoft）發布新一代Surface Go以及Surface Book電腦產品，最快下週二（12日）於美國上市。

微軟（Microsoft）於昨（6日）發布全新Surface系列產品，當中包括新一代Surface Go 2以及Surface Book 3電腦產品，並最快下週二（12日）於美國上市。

Surface Go 2採用10.5吋超窄邊框屏幕設計，分別有LTE及Wi-Fi兩個版本。LTE版搭載Intel Core m3-8100Y處理器，配備8GB記憶體和128GB儲存容量。WiFi版則搭載Intel Pentium 4425Y處理器，配備4GB記憶體和64GB儲存容量，售價由為399美元起（約3,092港元）。

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另一款Surface Book 3電腦，搭載第10代Intel處理器，支援 Wi-Fi 6網絡。微軟表示，Surface Book 3效能較上一代提升 50%，電池續航力最長可達17.5小時。Surface Book 3設有13.5吋及15吋兩個版本，13.5吋售價為1,599美元起（約12,393港元），15吋售價為2,299 美元（約 17,819港元），產品將於本月21日上市。

除了電腦產品外，微軟亦推出兩款Surface系列耳機，分別為Surface Earbuds無綫耳機，以及Surface Headphones 2耳機，同樣會在下週上市。

責任編輯：李寶如