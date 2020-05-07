【發現抗體】科學家在四歲駱駝身上 找到治療新冠肺炎關鍵

一群比利時及美國科學家在一隻名爲Winter的四歲駱駝身上，找到治療新型冠狀病毒的關鍵。透過研究Winter身上的抗體，能讓科學家更了解剋制新型冠狀病毒的機轉。

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他們早前將研究成果於學術細胞科學雜誌 (Journal of Cell Science)刊出，文中指出，他們在連同Winter在内的130駱駝中，發現一種抗體，有效中和初期的新型冠狀病毒。研究發現，駱駝體内的免疫系統所產生的抗體，能破壞冠狀病毒的刺，零感染機會大減。

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負責研究的兩批科學家分別來自比利時VIB-UGent醫學生物技術中心，以及與美國可追朔自2016年，當時科學家爲針對的是非典型肺炎(SARS)，也因爲與新型冠狀病毒相當近似，所以抗體對新病毒同樣有效。

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