【李小加退任】滬港通南北水各吸萬億　揭秘李小加幕後推手

▲ 滬港通由無到有，市場見證吸資規模達萬億元。

滬港通是港交所 （00388） 行政總裁李小加任內傑出的成就，打通南北資金互聯互通，據最新數據，港股通淨吸北水達13063億元，單日買賣成交最高達464億元，內地亦透過滬港通累積吸引10300億元人民幣外資，橫空出世的滬港通機制，刺激港股再上一層樓。

滬港通於2014年4月初獲批，同年11月17日推出，時任總理李克強指建立滬港股票交易所「互聯互通」，「互聯互通」便據說是出自李小加手筆。參與此重大政策規劃的中港各方，視李小加為政策背後的推手，憑藉其長袖善舞的交際手腕，令各政策部門、監管機構在共同利益下落實研究，為2007年難產的「直通車」重新開路。

李小加2010年甫上任，就提出加強與內地交易所合作，令本港成為內地投資者投資離岸證券及衍生產品首選市場。「互聯互通」一詞見於他2011年中撰寫以闡述理念的「萬言書」，其後更在2013年初更新《戰略計劃》時，納入為核心策略發展。

市場一直普遍持觀望態度，認為其中涉及大量中國資本帳措施開放，如境內人幣滙兌成港元交易，非港交所單方面就可一蹴而就。有交易所內人士指，李小加處理之道正是利用社交手腕，把握每次與內地監管機構見面機會，拉動雙方一起合作研究。更重要是令雙方利益一致，不似2007年只有「北水南調」，資金由內地轉向香港，而是同時令兩地交易所都能得益。

在李小加上任後，港交所擴張駐北京辦事處人手，據知駐京人員的工作，還包括與內地監管層建立人脈關係。「當他的秘書知道有監管機構領導周末去行山，轉告他後，甚至會即時訂機票，趕到北京一起去行山。」有消息人士如此形容，李小加如何進取與監管層建立私交。

李小加過去也多次強調，要開拓內地就需要令中港參與方都同時獲益，正如滬深港三地交易所成立合資公司——中華交易服務，各佔三分一資本，李小加當時就稱：「模式令三地交易所的利益一致，達到共贏。」

兩地股市互通最重要得到監管機構及政府首肯，港交所與李小加就不斷進行游說。內地媒體也引述消息指，港交所設有「滬港通」方案的機密小組，負責的高層每年出差到內地逾30次，說服內地監管機構，形容「工作難過投行百倍」。