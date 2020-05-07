【新冠肺炎】世衛再到中國查病毒源頭

▲ 世界衛生組織（WHO）表示，正磋商前往中國就病毒源頭展開新一輪調查。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情持續，全球確診人數直逼380萬，逾25萬人死亡。各國忙於抗疫之際，更跟隨美國，將病毒源頭矛頭直指中國。世界衛生組織（WHO）表示，正磋商前往中國就病毒源頭展開新一輪調查。

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彭博社報道，世衛流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）在周三（6日）的記者會上表示：

「不知動物源頭，難以防範下次疫症來臨。」

她透露，正商討計劃再次前往中國，就病毒源頭展開第二次調查；這次將以學術為本，主力找出病毒傳播初期的動物宿主。

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范克爾克霍夫曾在二月前往中國調查病毒源頭，其時調查發現病毒起初是由動物傳染給人類，源頭來自動物，蝙蝠被認為是病毒源頭宿主，但傳染給人類前的動物宿主則有待確定。

隨著疫情演變成全球大流行，世衛防控工作被多國炮轟，其中美國帶頭將矛頭直指世衛，多次指責其為中國隱瞞疫情，又威脅將暫停對世界衛生組織的捐款；美媒報道，美國去年捐出5.53億美元，佔世衛捐款的近10%；英美等國更敦促改革世衛。

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疫情病毒源頭成為國家的外交戰，美國總統特朗普和國務卿蓬佩奧多次信誓旦旦指，病毒源頭為武漢實驗室，至美國情報局調查、抗疫專家福西等紛紛唱反調，二人才改口風。蓬佩奧促請中方增加疫情資訊透明度，中方外交部則反擊，彭佩奧無法為指控拿出實質證據，因是子虛烏有。

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記者：葉芷樺

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