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【網絡安全】亞太區數據洩露最嚴重　零售業成重災區

科技 09:00 2020/05/08

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《2020年Trustwave全球安全報告》指出，以行業劃分，零售業成為網絡攻擊的重災區，佔整體數據洩露事件的24%。

數據洩露事故頻生，網絡安全已成為不容忽視的問題。有資安研究機構發表最新報告指，亞太區是去年數據洩露最嚴重的地區，佔全球資安事故逾3成。隨着雲端應用於企業間逐漸普及，雲端服務亦成為最常見的前三大攻擊目標。

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美國電腦安全研究機構Trustwave上月公布《2020年全球安全報告》，分析去年全球有記錄的1兆宗安全事件、該公司在16個國家或地區調查的數百宗資料洩露事故，以及滲透測試、網絡漏洞掃描等數據。

報告顯示，亞太地區已連續第二年，成為最常發生數據洩露意外的地區，佔全球資安洩露事件的37%；緊隨其後的是北美地區，佔33%；歐洲、中東及非洲則佔25%，拉丁美洲僅佔5%。

以受網絡攻擊行業分類，零售業成為重災區，佔整體數據洩露事件的24%，比2018年增加6個百分點，當中53%個案屬無卡支付（Card Not Present，CNP）詐騙；金融保險業以14%排名第二，酒店業則佔13%。

改變攻擊策略　冒充高管商務詐騙

去年最常遭黑客鎖定的前3大攻擊目標，依次為企業環境（54%）、電子商貿網站（22%）以及雲端服務（20%）。黑客攻擊企業環境的主要目的，是為了植入勒索軟件，故大多涉及商務或企業電子郵件詐騙。而攻擊電子商貿網站及雲端服務，則為了竊取用家的金融資料。值得一提的是，雲端服務首度躋身三甲，而且升幅最大，對比2018年雲端事故只有7%，去年可謂大躍進。分析相信，隨着雲端服務愈來愈多人用，加上保安漏洞處處，容易吸引黑客攻擊。

去年所有的網絡安全事故中，勒索軟件屬最常見的攻擊行動，佔整體18%，遠高於2018年的4%；竊取金融數據佔17%，無卡支付詐騙佔14%。另外，Trustwave研究去年所有垃圾郵件時，發現只有0.2%包含惡意軟件​​，低於2018年的6%，反映載有惡意程式的大規模垃圾郵件攻擊不再普遍。

報告發現，黑客正在改變策略，採取更具針對性的個人電子郵件攻擊，即商務電郵詐騙（Business Email Compromise，BEC）。黑客會入侵企業高管郵件帳號或任何公開郵件帳號，假冒高層向員工傳送假指令，例如將資金轉帳至指定戶口，或完成大額交易等，過程完全不需使用惡意程式，已讓受害人難以看穿騙局。

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企業保安有改善　加快偵測攻擊

而以網頁為基礎的挖礦綁架攻擊（Cryptojacking），在2018年飆升1,250%，去年卻幾乎消失。報告認為，此與曾為全球最賺錢的瀏覽器挖礦服務「Coinhive」去年3月退出市場，導致黑客的攻擊站點減少有關。

Trustwave行政總裁Arthur Wong表示，黑客有條不紊地選擇攻擊目標，並透過不斷發掘新途徑，來擴大攻擊面。雖然企業的網絡保安有所改善，由黑客入侵至被內部檢測到的時間，已由2018年的平均11日，縮短至去年的2日，「但如何快速檢測和消除安全威脅，仍是每個行業的首要任務。」

記者：姚慧儀

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