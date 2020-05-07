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iPhone、iPad瘋狂彈App？全因Facebook SDK現問題

科技 14:00 2020/05/07

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全球多國的蘋果用家投訴，在開啟抖音、YouTube、Spotify、等多個第三方程式時，出現不斷「彈App」問題。

有蘋果（Apple）用家今（7日）早發現，在蘋果產品iPhone及iPad上開啟第三方程式時，出現瘋狂「彈App」情況，包括Spotify、KKBOX、YouTube等多個程式，全球用家均受影響。其後有開發者透露，是Facebook一個工具軟件開發包（SDK）出現問題導致。

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據外媒The Verge報道指，全球多國的蘋果用家投訴，在開啟抖音、YouTube、Spotify、等多個第三方程式時，出現不斷「彈App」問題，根本不能使用。其後外媒9To5 Mac亦提到，有開發者平台Github會員表示，Facebook的SDK出現問題，導致所有利用Facebook帳號登入的第三方程式均受到影響，

9To5 Mac報道又稱，Facebook現時已修復問題，部分程式已恢復正常運作，但仍有小部分的程式需等待軟件更新。若程式持續出現「彈App」情況，用戶可以嘗試在iPhone及iPad的DNS 設定中，封鎖「facebook.com」網域，或能短暫解決問題。

>>>【蘋果WWDC】WWDC 2020線上發佈會6月22日舉行

責任編輯：曾曉汶

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