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宏利香港首季核心盈利按年增1成　新業務價值增25%

金融經濟 13:31 2020/05/07

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宏利香港今年首季業績穩健。

宏利香港 （00945） 公布今年首季業績，實現核心盈利按年升10%至14億元，年度化保費等值銷售額增加21%至16億元。公司表示，因應新冠肺炎疫情，公司採取多項措施為客戶提供電子渠道及貼身方案，首季業績仍錄得穩健增長。

新業務價值按年增加25%至10億元，受惠於包括自願醫保計劃及合資格延期年金產品在內的可扣稅計劃方案銷售強勁。

財務與資產管理總流入增長6成至117億元，受強積金個人賬戶及新僱主客戶的大額資金轉入，以及互惠基金業務的銷售增幅推動。宏利香港首季代理人數目增加16%至10104人。

宏利集團首季派息0.28加元

至於宏利集團第一季業績，核心盈利跌34%至20億加元，收入淨額減少40%至12.96億加元，季度股息0.28加元；首季年度化保費等值銷售額按年跌9%至16億加元。集團解釋，收入減少主要受到投資相關經驗錄得撥備及股市市況等因素影響，當中投資相關經驗則受國際原油價格大跌拖累。

宏利集團首季財富與資產管理業務錄得32億加元淨流入，去年同期錄得13億加元淨流出。

相關文章：【藍籌業績】收入大增2成 港交所首季為何賺少了？

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編輯：陳華

香港股票 宏利金融－S（00945） 疫情 基金 新冠肺炎疫情 強積金 延期年金 年金

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