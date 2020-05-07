【西班牙疫情】延長緊急狀態兩周 首相：現撤銷絕對錯

▲ 西班牙國會周三通過再延長緊急狀態兩周，直至5月24日，首相桑切斯指現時急於解除緊急狀態絕對是錯誤。

歐洲的新冠肺炎疫情已逐漸放緩，西班牙作爲首批爆發疫情的歐洲國家，確診及死亡病例亦已捱過高峰。但西班牙國會周三（6日）通過再延長緊急狀態兩周，直至5月24日。西班牙首相桑切斯指，如現時就急於解除緊急狀態絕對是錯誤。

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西班牙的延長緊急狀態原定於周六（9日）晚結束，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）遊説反對黨支持，國會最終以178票贊成，75票反對的票數通過議案，再延長兩周緊急狀態至5月24日。

但西班牙自3月14日起實施封城措施，至今已接近2個月，是次亦為第4度延長封城措施。桑切斯指，延長緊急狀態是希望維持制度，確保西班牙各地區繼續嚴格執行限制措施，避免新一波疫情爆發。

桑切斯更表示：

現時撤銷緊急狀態絕對是錯誤。

（Lifting the state of emergency at this time would be an absolute mistake.）

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但西班牙在野黨人民黨（People’s Party）過往3次均投票支持延長緊急狀態，該黨是次卻反對繼續封城，更投下是次表決的大多數棄權票。

西班牙人民黨領袖卡薩多（Pablo Casado）批評，桑切斯通過延長緊急狀態以限制民眾自由及基本權利，違反了憲法的規定。他更指出緊急狀態於疫情爆發時有意義，但不能無限期持續下去。

西班牙的疫情自上月底呈明顯回落趨勢，累計超過25.3萬人確診，但活躍病例（未痊愈病例）只佔7.2萬多宗，佔整體病例不足30%。另外，西班牙周三（6日）的單日確診增幅為3,121宗，遠低於疫情高峰時的日增7,000多宗，疫情已捱過高峰期。

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責任編輯：鄭錦玲