【西班牙疫情】延長緊急狀態兩周 首相：現撤銷絕對錯

▲ 西班牙國會周三通過再延長緊急狀態兩周,直至5月24日,首相桑切斯指現時急於解除緊急狀態絕對是錯誤。

歐洲的新冠肺炎疫情已逐漸放緩,西班牙作爲首批爆發疫情的歐洲國家,確診及死亡病例亦已捱過高峰。但西班牙國會周三(6日)通過再延長緊急狀態兩周,直至5月24日。西班牙首相桑切斯指,如現時就急於解除緊急狀態絕對是錯誤。

西班牙的延長緊急狀態原定於周六(9日)晚結束,西班牙首相桑切斯(Pedro Sanchez)遊説反對黨支持,國會最終以178票贊成,75票反對的票數通過議案,再延長兩周緊急狀態至5月24日。

但西班牙自3月14日起實施封城措施,至今已接近2個月,是次亦為第4度延長封城措施。桑切斯指,延長緊急狀態是希望維持制度,確保西班牙各地區繼續嚴格執行限制措施,避免新一波疫情爆發。

桑切斯更表示:

現時撤銷緊急狀態絕對是錯誤。

(Lifting the state of emergency at this time would be an absolute mistake.)

但西班牙在野黨人民黨(People’s Party)過往3次均投票支持延長緊急狀態,該黨是次卻反對繼續封城,更投下是次表決的大多數棄權票。

西班牙人民黨領袖卡薩多(Pablo Casado)批評,桑切斯通過延長緊急狀態以限制民眾自由及基本權利,違反了憲法的規定。他更指出緊急狀態於疫情爆發時有意義,但不能無限期持續下去。

西班牙的疫情自上月底呈明顯回落趨勢,累計超過25.3萬人確診,但活躍病例(未痊愈病例)只佔7.2萬多宗,佔整體病例不足30%。另外,西班牙周三(6日)的單日確診增幅為3,121宗,遠低於疫情高峰時的日增7,000多宗,疫情已捱過高峰期。

