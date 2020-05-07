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Google將於6月線上發布　Android 11預覽

環球政經 20:08 2020/05/07

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受疫情影響，早前不少科技紛紛取消年度大會，當中Google亦取消於5月12日至14日舉行的Google I/O開發者大會。而Google於周四（7日）宣布，Android 11預覽期將延長1個月，即將會於6月3日線上發布Android 11公開第一階段的測試版。

Google表示，開發人員將Beta 1的發布日期定在6月3日，以收集更多的Android Beta用戶的反饋。早前亦有報道指在是次發布會，Android 11將新增多項功能，如螢幕錄影、通知欄歷史紀錄，以及提高螢幕敏感度等。當中，螢幕錄影功能預料用戶可在快速設定選單中開啟；新增通知欄歷史紀錄，是讓用戶不少心刪掉欄內通知也可以重看；而提高螢幕敏感，則是強化觸控的操作感。有傳在Android 11第二階段預覽版本中，更有機會推出Android版的Airdrop。

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此外，又有預測Google公布Android 11同時，亦會發布中階Pixel 4a系列的手機。而Google亦推出Android 11的發布時間表，並會分開3個階段，分別是在6月、7月和8月期間發布，在10月份左右便會公布Android 11的正式版。

同樣，Apple 於周二（5日）宣佈將於6月22日開始以虛擬形式舉辦其年度全球開發者大會，透過 Apple Developer app 及 Apple Developer 網站免費開放給所有開發者。

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