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【美國疫情】州政府早上宣布解封大計 晚上急炒疫情專家組

環球社會熱點 13:29 2020/05/07

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阿利桑那州宣布解封計劃，逐步重開商店。計劃公布後，當地疫情顧問專家組隨即接獲中止合作通知。

新型冠狀病毒疫情持續，美國亞利桑那州確診人數增長未見下降，續緩緩增加，惟州政府反而宣布加快解封步伐。消息公布後，當地一個為州政府提供意見的疫情顧問專家小組，旋即接獲中止合作通知。

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亞利桑那州州長杜西（Doug Ducey）周一宣布逐步解封，重開餐廳、美容院等。州長話音剛落，當地一個23名專家組成的顧問小組，同日晚上突然接到州政府衛生部門電郵通知，雙方合作中止。

州政府解釋，審視多個預測模型後，認為聯邦緊急事務管理署（FEMA）的模型，更能準確協助應對疫情。電郵稱，當局感謝小組的努力，並稱雙方可能在夏末秋初流感高峰期再合作。

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當局將撤回專家組取用非公開政府數據的權限，並求小組停止所有疫情預測模型構建工作，以免小組成員不必要地花費時間精力。

中止合作一事在州長宣布解封後發生，並適逢總統特朗普（Donald Trump）於翌日到訪當地，時機敏感，引起關注。專家組較早前曾稱疫情尚未見頂，外界質疑意見未能配合重啟經濟大計，是小組被炒原因。

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亞利桑那州前衛生部門主管亨布爾（Will Humble），對當局貿貿然叫停專家組工作表示憂慮，稱採用不公開的聯邦政府模型，會削弱公信力。另有學者指出，良好的做法，永遠是參考多個不同模型。

有民主黨眾議員直言，不能因為科學數據及事實不符合州政府主旋律，就消滅數據，埋藏事實。州長發言人回應指事件與特朗普到訪及解封無關，強調是衛生部長克賴斯特（Cara Christ）審視所有資料後的決定。

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記者：林建忠

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