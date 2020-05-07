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【賣機都唔夠?】國泰傳考慮「結構調整」擬減薪並延長無薪假4周

股樓投資 15:41 2020/05/07

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本地媒體報道，國泰航空 （00293） 正研究如何在新冠肺炎全球大流行後縮減業務規模，擬考慮「結構調整」，包括減少職位、服務路綫和執飛的飛機，亦有可能會整合其他航空品牌，國泰並擬推出新一輪節省薪金措施，建議延長無薪假4周。國泰下午開市報8.98元，跌1.5%。

相關文章:【港股追蹤】【航空業寒冬】國泰3月載客量按年大跌九成　4月其中一日載客量僅剩300人

國泰回應指，不能排除任何措施，以確保航空業務能夠渡過危機，並變得更強及更具競爭力。

國泰續指，疫情大流行為社會和商界帶來史無前例的嚴峻挑戰，航空公司受到的打擊尤其嚴重。由於世界各地實施的旅行限制，令商務及休閒旅行需求在一段時間內將繼續嚴重受壓。鑑於目前的瞬息萬變，國泰自4月起只維持基本客運服務，最新料6月底才會增加營運航班數目。早前國泰已建議全體員工在6月底前放取3星期的無薪假，當時約75%國泰員工參與該計劃。同時，員工亦被要求在該期間清年假。

相關文章:【港股分析】除了新渡輪　本港公用事業由哪些股份擁有？

另外，國泰計劃5月削減客運運力至3%，並擬於6月21至30日增加營運班次，預計6月客運運力將會增加至約5%。

疫情重擊客運需求下，較早前，國泰傳出出售飛機套現資金，並關閉美國業務。

 

國泰航空（00293） 經濟

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