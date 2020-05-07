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【藍籌業績】收入大增2成 港交所首季為何賺少了？

金融經濟 13:15 2020/05/07

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港交所 （00388） 中午公布首季業績，盡管期內港股交投按年急增，推動港交所收入增19%，惟首季純利仍按年跌13%，主要是受累於投資虧損4,700萬元。

拖累港交所首季的關鍵，是期內錄得4,700萬元的投資虧損，相對去年同期錄得8.8億元盈利，由於兩者之間的差別，拖累港交所今季純利按年跌13%。

 

 

相關文章：【藍籌業績】港交所首季少賺13%遜預期　受累投資損手（不斷更新）

集體投資計劃錄逾5億虧損

據業績通告披露，港交所首季錄得投資虧損，主要由於持有的集體投資計劃的錄得公平值虧損所致。集團首季贖回14億元，並錄得公平值虧損5.21億元。

上季環球股市急挫，令港交所的股票投資錄得虧損，期內港交所持有的上市股本證券資產較去年底減少36%。另方面，港交所期內亦減持的債券，令所持的美國政府債券及按揭證券資產較去年底減少30%。不過，期內美國政府加大買債規模，令債價上升，惟港交所減持債券，令集團錯過債市旺市帶來的收益。

 

 

業績方面，由於港交所主要收入來港股市場的交易收費，首季港股的日均成交額達1,209億元，按年大升20%，推動收入增19%。惟期內投資收入盈轉虧，令港交所首季純利按年跌13%。

責任編輯：錢家鋒

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業績公布 香港交易所（00388） 香港股票

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