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【5G】5G傳播新冠肺炎傳言甚囂塵上　英77座訊號塔被燒毀

科技 13:15 2020/05/07

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由多間英國電訊商組成的業界組織Mobile UK的數據顯示，截止現時，已有77座5G訊號塔遭到縱火焚燒。

去年正式踏入5G世紀，全球各國都積極推動5G發展。不過碰上新冠肺炎疫情爆發，就拖慢歐洲5G發展。上月開始，歐洲多國就瘋傳5G是新型冠狀病毒爆發的元兇。由多間英國電訊商組成的業界組織Mobile UK的數據顯示，截止現時，英國已有77座5G訊號塔遭到縱火焚燒。

>>>【中國5G】珠穆朗瑪峰都覆蓋5G！ 中國移動於大本營首設基站

>>>荷蘭多個5G發射塔遭縱火破壞　恐阻礙5G發展

Mobile UK發言人表示，組織已經多次澄清及駁斥「5G傳播新冠肺炎病毒」的謠言，雖然目前每天的攻擊活動已經相對減少，但卻並非完全停止。英國電信集團（BT）行政總裁Philip Jansen表示，除了訊號塔受到影響，就連公司員工都遭到人身攻擊或語言攻擊。他透露，截至4月21日，已經有40名員工遭責罵，甚至有一名Openreach工程師被刺傷需送院。

而事實上，Mobile UK、衛生官員及多個政府部門都曾多次表示，關於5G的陰謀論都是假消息，甚至批評謠言是是「一派胡言」。英國雷丁大學細胞微生物學副教授Simon Clarke亦公開解釋，5G降低免疫系統能力的說法並非事實，許多研究指出，5G無線電波強度相當低，不足以影響到人類免疫系統。

而目前Facebook、YouTube和Twitter等社交媒體平台都承諾，會聯手刪除相關的錯誤信息內容，避免謠言繼續傳播。英國電訊商亦不斷呼籲人們停止縱火焚毀訊號塔。

>>>【5G】Verizon CEO砲轟　5G傳播病毒論屬無稽之談

責任編輯：曾曉汶

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