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【疫市營商】荃灣廣場5月續設消費獎賞　場內多間餐廳推母親節優惠

商業 12:48 2020/05/07

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踏入5月，荃灣廣場加推「食＋買」開心賞優惠， 憑即日指定消費金額，即送購物現金券。（荃灣廣提供圖片）

踏入5月，荃灣廣場加推「食＋買」開心賞優惠， 憑即日指定消費金額，即送購物現金券；另外，為迎接5月10日的母親節，場內不少餐廳推出慶節套餐及甜品。

由即日起至5月31日，大家於荃灣廣場場內任何食肆及零售商戶，即日以電子貨幣合共累積消費滿800元 ，除可賺取The Point by SHKP積分，亦可換領100元荃灣廣場購物現金券，每日名額80個，先到先得，換完即止。 100元之購物現金券可於近70間參與商戶使用，涵蓋潮流服飾、運動服飾、美容及個人護理、珠寶鐘錶、影音電器品牌以及家居佈置。

此外，適逄母親節，場內不少餐廳推出堂食優惠及母親節套餐或甜品，包括悦私房菜、莆田、La Postre等店。

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責任編輯：蘇穎琪

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