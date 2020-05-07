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【李小加退任】李小加明年10月離港交所　「生命中最興奮和有意義的十年」（第二版）

金融經濟 13:19 2020/05/07

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李小加擬於明年10月退任港交所行政總裁一職。

港交所 （00388） 公布，行政總裁李小加通知董事會，其擬於現時合約在2021年10月底屆滿時不再重續集團行政總裁合約。隨李小加退任有期，港交所表示，主席史美倫、董事阿博巴格瑞、洪丕正及席伯倫已組成的遴選委員會，進行正式的遴選程序，尋找繼任李小加行政總裁職務人選。

港交所首季業績遜預期、李小加確認離任，午後跌幅擴大至3.3%，新報245元，成交8.93億元。

李小加向港交所員工發內部通訊指，他會留任至新行政總裁上任，若新行政總裁可在2021年10月前接班，他會提早離開。

李小加在內部信指，過去10年是他人生中最興奮和有意義的日子，是時候探索港交所以後的生活。

「現在未是時候開始講再見」

李小加強調，未來12至18個月過渡期，港交所仍要繼續推進戰略計劃，他、管理層和董事會也要作重要的戰略和商業決策，令港交所能同時兼顧長遠戰略目標和短線管理層交接的安排，相信他讓董事會有最大時間去自由地尋找新行政總裁，可確保保持港交所強大，達到2019至21年的戰略規劃。

史美倫表示︰「衷心感謝李小加在過去十年中的傑出領導，及對香港市場的貢獻。」她續指，有信心行政總裁的繼任過程將順利有序，而集團擁有堅實的基礎。

（第二版更新港交所內部通訊內容）

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香港股票 香港交易所（00388） 李小加 史美倫

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