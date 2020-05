【麥當娜確診】Madonna自爆曾染疫「現已無病！」

▲ 【麥當娜確診新冠肺炎】Madonna自爆曾感染新冠病毒「現已無事」

國際娛樂圈再有名人確診新冠肺炎,今次是天后「娜姐」麥當娜(Madonna)。麥當娜染病傳聞近日廣泛流傳,麥當娜則在社交媒體澄清,自己「現時並沒染病」,變相自爆曾經確診。據悉,麥當娜是3月期間在法國巴黎感染新型冠狀病毒,當時她正在法國舉行巡迴演唱會。麥當娜初時以為只是感冒,事後證實體內有新冠病毒抗體。

麥當娜在Instagram發帖,引述傳媒報道她和各國領袖籌款支持研發新冠肺炎疫苗、她個人捐款110萬美元時,在帖內文字「不經意間」拋出自己曾染病這重磅炸彈:

「我很感恩自己能支持研發疫苗!向那些寧願相信煽情頭條而對病毒不求甚解的人澄清一下,我現在並沒有染病。」

(I'm Grateful that I can be a part of supporting Research to Find the cure for Covid -19!! And just to clear things up for people who would rather believe sensationalist headlines than do their own research about the nature of this virus— I am not currently sick.)

麥當娜接着自爆,自己早前在法國巴黎染上新冠病毒,她的演唱會團隊內多名參與演出成員也中了招:

「當你抗體檢測呈陽性,說明你曾經感染病毒,正如我7周前在巴黎,巡迴演唱會快要結束之際染病一樣,我團隊內很多藝人當時都這樣,認為我們只是大感冒。」

(When you test positive for anti-bodies it means you HAD the virus which, clearly did as I was sick at the end of my tour in Paris over 7 weeks ago along with many other artists in my show but at the time. We all thought we had a very bad flu.)

麥當娜Madame X世界巡迴演唱會3月時正在舉行法國站,但隨住疫情爆發,法國政府頒令禁止1,000人以上活動,演唱會被迫縮短。

除了麥當娜,國際娛樂圈還有不少名人近期確診新冠肺炎,歌壇有P!nk, Sara Bareilles, Sam Smith,影壇亦有Tom Hanks湯漢斯、Idris Elba等等。

責任編輯:方圓之