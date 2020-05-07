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【麥當娜確診】Madonna自爆曾染疫「現已無病！」

環球社會熱點 12:27 2020/05/07

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【麥當娜確診新冠肺炎】Madonna自爆曾感染新冠病毒「現已無事」

國際娛樂圈再有名人確診新冠肺炎，今次是天后「娜姐」麥當娜（Madonna）。麥當娜染病傳聞近日廣泛流傳，麥當娜則在社交媒體澄清，自己「現時並沒染病」，變相自爆曾經確診。據悉，麥當娜是3月期間在法國巴黎感染新型冠狀病毒，當時她正在法國舉行巡迴演唱會。麥當娜初時以為只是感冒，事後證實體內有新冠病毒抗體。

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麥當娜在Instagram發帖，引述傳媒報道她和各國領袖籌款支持研發新冠肺炎疫苗、她個人捐款110萬美元時，在帖內文字「不經意間」拋出自己曾染病這重磅炸彈：

「我很感恩自己能支持研發疫苗！向那些寧願相信煽情頭條而對病毒不求甚解的人澄清一下，我現在並沒有染病。」

（I'm Grateful that I can be a part of supporting Research to Find the cure for Covid -19!! And just to clear things up for people who would rather believe sensationalist headlines than do their own research about the nature of this virus— I am not currently sick.）

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麥當娜接着自爆，自己早前在法國巴黎染上新冠病毒，她的演唱會團隊內多名參與演出成員也中了招：

「當你抗體檢測呈陽性，說明你曾經感染病毒，正如我7周前在巴黎，巡迴演唱會快要結束之際染病一樣，我團隊內很多藝人當時都這樣，認為我們只是大感冒。」

（When you test positive for anti-bodies it means you HAD the virus which, clearly did as I was sick at the end of my tour in Paris over 7 weeks ago along with many other artists in my show but at the time. We all thought we had a very bad flu.）

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麥當娜Madame X世界巡迴演唱會3月時正在舉行法國站，但隨住疫情爆發，法國政府頒令禁止1,000人以上活動，演唱會被迫縮短。

除了麥當娜，國際娛樂圈還有不少名人近期確診新冠肺炎，歌壇有P!nk, Sara Bareilles, Sam Smith，影壇亦有Tom Hanks湯漢斯、Idris Elba等等。

Tom Hanks夫婦澳洲拍戲染病「似感冒周身痛」

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責任編輯：方圓之

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