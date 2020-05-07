【美國疫情】蓬佩奧反口：不確定病毒是否源自武漢實驗室

▲ 美國國務卿蓬佩奧多番強調新冠肺炎病毒定是源自中國武漢實驗室，至近日才反口轉軚，表示樂見有證據否定病毒來自實驗室的假設。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情持續，各國忙於抗疫之際，更將病毒源頭的矛頭直指中國。美國總統特朗普和國務卿蓬佩奧更多番強調新冠肺炎病毒定是源自中國武漢實驗室，但自美國情報局調查報告跟他們唱反調，近日二人也反口轉軚，表示現時美國仍不確定病毒的源頭所在。

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美國有線電視新聞網絡（CNN）報道，連日攻擊中國，宣稱見過有證據證明病毒源頭在武漢實驗室的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），周三（6日）晚上接受霍士新聞訪問中，他才一改強硬姿態，表示美方不確定病毒源頭是否在武漢實驗室，又指樂見有證據否定病毒來自實驗室的假設。

此前，蓬佩奧跟總統特朗普一度信誓旦旦，多翻強調自己見過確鑿證據，證明病毒源自武漢實驗室。即使美國情報局調查報告跟他們唱反調，表示多樣科學證據顯示，新冠肺炎病毒並非人工製造或基因改造，將繼續調查傳染源自跟動物的接觸，還是屬於實驗室的意外洩漏；又指，從實驗室傳出的機會十分微，認為源頭很大機會是武漢的海鮮野味市場。

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多個美國專家包括美國此次的抗疫專家福西（Anthony Fauci）等，已相繼表示病毒不可能是人造和實驗室製造，更指病毒源自實驗室的說法欠說服力。蓬佩奧即使承認當中有不確定性，但仍堅持自己認為病毒源頭在武漢實驗室的猜測，至近日，才與特朗普雙雙開始轉口風。特朗普表示，相信病毒源頭是武漢，而非武漢實驗室，亦相信中國並非故意傳播病毒。

中方反擊相關指控，敦促蓬佩奧為指控交出證據。中國外交部發言人華春瑩稱，

「蓬佩奧先生最近是說了很多的話，他說有『大量證據』，then show us！」

她斥指，蓬佩奧無法拿出證據，因為他根本就沒有！

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內地《環球時報》發表社評，批評美國國務卿蓬佩奧指，有大量證據顯示新型冠狀病毒來自武漢一個實驗室，要求蓬佩奧將證據拿出來展示給全世界，說蓬佩奧當然拿不出證據，他最清楚自己是在「講大話」。社評批評，美國政府正以罕見的力度，發動一場宣傳攻勢，試圖打亂全球抗疫的努力，將科學問題變成由政治驅動、情報加料、外交指控的攻擊鏈，做法不單反科學，而且骯髒。

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記者：葉芷樺

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