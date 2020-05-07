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【疫市營商】網上採購需求激增　貿發局7月復辦實體採購展

商業 12:30 2020/05/07

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香港貿易發展局因而推出為期1個月的「貿發網採購」春季網上採購展， 吸引全球近140萬網上買家人次瀏覽採購。（貿發局提供圖片）

新冠肺炎疫情影響全球各地的展覽，香港貿易發展局因而推出為期1個月的「貿發網採購」春季網上採購展， 吸引全球近140萬網上買家人次瀏覽採購。

【疫市營商】疫情長遠影響消費習慣　數碼轉型可救亡？

網上採購需求激增
該網上採購展於上月30日結束，香港貿發局副總裁周啟良表示，這個網上採購試點計劃突破了多國實施封關措施及實體經濟停頓所帶來的限制，有效協助逾22,000名供應商聯繫各地買家。他又指：「疫情下，全球逾2,500項展覽延期舉行或取消，網上採購需求激增。」

「春季網上採購展」同時帶動了「貿發網採購」的瀏覽量，4月份瀏覽「貿發網採購」的買家人次按月增加64%至接近140萬，採購查詢量亦有雙位數增幅。這些查詢多來自美國、香港、印度、英國及加拿大，而最熱門搜尋的產品種類依次為電子消費品、玩具、禮品、醫療用品及家庭用品。最多人查詢的產品為探熱針、計步器、口罩、USB記憶體和手機。

【疫市營商】HK Express推出「靈活飛」　無限次免費更改行程

每季舉行網上採購展　7月辦實體展覽
香港貿發局決定今年每季舉行網上採購展，而下月則會舉行「夏季網上採購展」，同時配合在7月25日至28日於會展舉行的「夏季採購匯」。周啟良相信，兩者可以相輔相成，發揮最大協同效益，助中小企在艱難經營環境下全方位宣傳新產品。

「夏季採購匯」將提供一站式跨行業採購平台，涵蓋燈飾、電子產品、資訊科技、醫療及保健產品、家品、時裝、家紡品、禮品及印包產品等，讓全球買家補充庫存。在港府資助後，本地企業除可獲半價優惠外，亦可申請優化後的「BUD專項基金」以及「中小企市場推廣基金」，補貼其他參展開支。

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責任編輯：葉泳珊

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