【藍籌業績】港交所首季少賺13%遜預期　受累投資損手

▲ 港交所首季業績未如預期不受疫情影響。

港交所 （00388） 公布，首季盈利跌13%至22.6億元，每股盈利1.8元，遜市場預期，主要受累於期內投資虧損4700萬元，去年同期投資收益達8.82億元。期內，港交所總收入按年跌7%至40億元，單計主要業務，港交所首季收入就大增19%至40.6億元。

港交所同時公布，行政總裁李小加將於明年10月約滿後離任。

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港交所表示，首季投資虧損源自宏觀環境影響外部組合的集體投資計劃公平值。券商料，港交所首季淨利潤按年增長3%至7%。

港交所細分投資項目中，投資於上市股本證券類資產的資金及投資於多行業固定收益類資產資金，首季分別虧損4.53億元和1.46億元，整體年度化投資淨回報為 -5.71%，而去年同期為7.86%。

滬深港通成交新高 收入季度新高

因應全球股市波動，港股首季日均成交達1209億元，按年大增20%。港交所主要業務收入增幅大致同步。

滬深港通北向交易日均成交創新高，達780億元人民幣，令單季來自滬深港通的收入及其他收益創下4.04億元季度新高，按年增加 74%。

首季除了衍生權證、牛熊證及權證回落35%，期貨、期權、LME（倫敦金屬交易所）和債券通成交都按年增加。債券通日均成交達193億元人民幣，也是季度新高，並按年增3倍。

新股數目全球最多 集資額僅第4

港交所表示，香港首次公開招股市場按新上市公司數目計居全球首位，單季有39家新上市公司；按集資額計，就位列全球第四，達144億元。

近期京東、網易大型中概股再次傳出來港第二上市，預料中概股回歸將是下午業績發布會其一關注議題。港交所今日下午將舉行股東會。

港交所今早績前偏軟，加上李小加退任，全日跌7元或2.8%，收報246.4元，成交23.7億元。

僱員薪酬調整 營運支出增加

港交所首季整體收入下滑，營運支出仍增6%至10.25億元，主要因為年度薪酬調整，以及去年收購港融科技、推進戰略項目等令僱員數目和專業費用上升。

以EBITDA標準，港交所首季少賺10%至29.84億元。

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