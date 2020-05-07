大行轉軚看升股票 為何不怕反彈無疾而終（訂戶專享） 金融經濟 12:51 2020/05/07 分享： 美股為首環球股市，近日受中美關係緊張升級拖累反覆回軟，愈來愈多投資者憂慮會否拖累股市反彈浪就此而疾而終，甚至再試3月低位。惟同一時間，更多國際大行確信股市已重拾牛市，當中又以摩根大通，列舉6大理由支持牛市派對未完，是否可信，值得逐一拆解。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 新經濟股兩年飛起 增長動力有餘未盡（訂戶專享） 2020/05/06 新經濟股兩年飛起 增長動力有餘未盡（訂戶專享） 【ATM股價】阿里股價獨憔悴 瑞幸造假餘波未了（訂戶專享） 2020/05/05 【ATM股價】阿里股價獨憔悴 瑞幸造假餘波未了（訂戶專享） 解讀股神巴菲特 表面樂觀內心懊惱（訂戶專享） 2020/05/04 解讀股神巴菲特 表面樂觀內心懊惱（訂戶專享） 都說Sell in May 股壇傳統智慧有因由（訂戶專享） 2020/05/01 都說Sell in May 股壇傳統智慧有因由（訂戶專享） 【滙豐業績分析】滙豐壞帳未見底 卻為港銀派定心丸 2020/04/29 【滙豐業績分析】滙豐壞帳未見底 卻為港銀派定心丸 經濟 股票 美股 金融 美國聯儲局 日本央行 疫情 中美關係 量化寬鬆 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入