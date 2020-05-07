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大行轉軚看升股票 為何不怕反彈無疾而終（訂戶專享）

金融經濟 12:51 2020/05/07

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美股為首環球股市，近日受中美關係緊張升級拖累反覆回軟，愈來愈多投資者憂慮會否拖累股市反彈浪就此而疾而終，甚至再試3月低位。惟同一時間，更多國際大行確信股市已重拾牛市，當中又以摩根大通，列舉6大理由支持牛市派對未完，是否可信，值得逐一拆解。

...

欄名 : 交易講場

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