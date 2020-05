【美國疫情】紐約發炮：其他州解封犯下致命錯誤

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)美國疫情重災區紐約情況緩和,但其他州份疫情隨住解封有惡化兆頭。紐約州州長科莫批評,其他州份解封是個錯誤。科莫又暗批美國特朗普政府急於催促多州解封,稱疫情數據說明紐約州做法尊重科學,放下政治和情緒。

美國疫情確診人數增至123萬,每日新增確診人數長期介乎2萬至3萬以上,並沒顯著下降蹟象,但美國已經有逾半州份宣佈解封並準備解封,放寬社交隔離限制。

紐約州州長科莫(Andrew Cuomo)周三(6日)在例行記者會上批評,美國不少州份正在犯下錯誤:

「有些州份在疫情仍在擴大之下解封。我認為這是個錯誤。」

(You have states that are opening where you are still on the incline. I think that's a mistake.)

紐約並未跟隨美國多州解封。科莫稱,若扣除紐約州疫情數字,美國疫情規模其實在呈上升趨勢,這反映紐約做法其實沒有錯:

「將全國數字除去紐約,美國其他地方數字正在上升。對我來說這反映了我們在紐約的做法尊重科學,尊重數據,將政治和情緒放下。」

(You take New York out of the national numbers, the numbers for the rest of the nation are going up. To me that vindicates what we're doing here in New York which says follow the science. Follow the data. Put the politics aside and the emotion aside.)

紐約州每日死亡人數從4月初近800人大幅回落,但現時仍徘徊於200至300左右;醫院每日仍接收約600新冠肺炎病人,反映還要堅持封城和實施社交隔離,才有望打贏疫情。

科莫近日正起草紐約州解封條件,提出要入院人數和死亡人數至少下降3周,才放寬商店營業限制,意味紐約州會比美國多數地區都遲解封。

