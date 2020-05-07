▲ 中美貿戰恐重燃 人民幣再度受壓

中美雙方就新冠病毒疫情起源的爭拗升級。特朗普政府聲言掌握證據，並揚言不排除向中國加徵1萬億美元關稅，中國官方媒體則連番否認指控，並批評美方造謠生事。中美緊張關係升溫，市場憂慮貿易戰再度爆發，將為疲憊不堪的環球經濟帶來新一輪衝擊，離岸人民幣一度急跌至7.15水平，在岸人民幣則在長假期後靠穩。

本年度新冠病毒疫情突然爆發，及後將可能引發不少意料不到的情況。筆者認為，年底前美國將舉行大選，特朗普處理疫情的手法備受批評，可能透過對華採取強硬手段以挽救選情，中美關係的確有惡化風險。一旦貿易戰重燃，特朗普執意加徵關稅，過去數年磋商達成的首階段貿易協議將會失效。中國當局可能放棄有關維持人民幣穩定的承諾，市場亦可能重新猜測中國將透過人民幣貶值抗衡關稅的影響，導致人民幣進一步下滑。然而，美元走勢可能比較迴異，不一定能重演貿戰開打美元獨強的情況。值得注意的是，疫情已經重創美國經濟，一旦貿易戰開打，聯儲局非但不能加息，更需要運用更多非常規貨幣政策拯救經濟，並拖累經濟復甦步伐，美元及人民幣可能同告下挫。