微盟海底撈趁反彈即抽水 未成見頂訊

港股稍為企穩後，即有股份率先抽水，海底撈 （06862） 大股東配股套現15.6億元，微盟 （02013） 亦發可換股債籌1.5億美元（約11.7億港元）。但凡有抽水活動湧現，市場都憂慮是大市見頂的訊號。暫時觀察看來，兩項抽水活動規模不大，料對大市啟示作用不大。

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合共抽水不足30億 料不會吸走市場資金

海底撈股東及微盟分別抽水約16億及12億元，合共不足30億元，料不會大量吸走市場資金。另外，兩者均是正常的抽水活動，都是趁股價升至接近年內高位時抽水。

微盟擬發行2025年到期1.5億美元可換股債券，利率為1.5厘；初步換股價為6.72元，較昨日收市價5.95元溢價12.94%。假設按初步換股價悉數兌換債券，將可兌換為最多1.73億股新股，佔擴大後股本約7.18%。

微盟趁高位吸平錢作擴張

微盟在大市氣氛轉佳時即向市場抽水，以低成本吸納資金，是跟隨其他科企的做法。上月底小米 （01810） 剛完成發行10年期6億美元高級無抵押固定利率債券，票面息率為3.375厘。小米指出，該批債的債息率為中資科網公司最低，反映市場資金正謀出路。

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微盟今次可換股債的年利率為1.5厘偏低，而換股價的溢價12.94%偏低，以5年期計，複合年增長僅約2.5%，預期投資者都會換股。換股後增發股份佔擴大後股本約7.18%，算是相當大的增幅，不過對於集團而言，可擴大股東基礎。作為新經濟股，微盟這時可以低成本向市場吸納資金作擴張，亦有利集團拓展。

海底撈大股東 減持規模細

至於海底撈，大股東兼主席張勇趁股價高即套現近16億元，不過，以海底撈逾1,800億元的市值，減持規模非常小，僅約0.89%。減持後張勇、舒萍夫婦伋合共持股57.23%，控股權不變。張勇今次的套現可視為股東的正常資金需要，對海底撈股價後市的啟示不大。

暫時港股市場僅現兩宗抽水活動，對大市的影響仍不明顯，投資者須留意短期會否湧現更多、更大規模的抽水活動，以評估是否公司大股東、高層看淡後市的訊號。

責任編輯：錢家鋒

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