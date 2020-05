【美國疫情】特朗普轉軚保留抗疫專責組「唔知咁受歡迎」

▲ 美國總統特朗普曾表示有意解散白宮抗疫專責組,其後突然稱不知道專責組極受歡迎,改口讓專責組無限期保留。

美國的新冠肺炎疫情持續,累計突破122萬人確診,逾7.3萬人死亡。特朗普前一日突然表示,有意解散白宮抗疫專責組,將疫情防控牽頭工作重新分配至各政府部門,引起爭議。特朗普其後稱不知道專責組極受歡迎,改口表示會讓專責組無限期運作。

特朗普(Donald Trump)周二(5日)在亞利桑那州鳳凰城視察口罩工廠時,讚揚白宮抗疫專責組做得好(done a great job),但有意調整應對疫情方式,計劃逐步縮減小組工作,並於5月底解散小組。

美國全國廣播公司(NBC)報道,特朗普於翌日突然改變口風,指由於小組的抗疫工作成功,會無限期繼續工作,更會考慮調整小組人手。

特朗普更指自己提出有意解散小組後,外界的反應超乎其想像:

直至昨天我開始討論要關閉小組前,我都不知道小組這麼受歡迎。

(I had no idea how popular the task force is until actually yesterday when I started talking about winding it down.)

特朗普強調小組非常受尊重(very respected),人們也建議小組應保留,因此他決定讓小組繼續運作。

白宮抗疫專責組由副總統彭斯(Mike Pence)領導,疫情爆發期間幾乎每日都舉行疫情記者會,但對提升特朗普民望未有明顯幫助。特朗普上月於記者會上建議為患者注射消毒液,更引發外界嘲笑及批評。

