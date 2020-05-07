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【美國疫情】特朗普轉軚保留抗疫專責組「唔知咁受歡迎」

環球政治 11:30 2020/05/07

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美國總統特朗普曾表示有意解散白宮抗疫專責組，其後突然稱不知道專責組極受歡迎，改口讓專責組無限期保留。

美國的新冠肺炎疫情持續，累計突破122萬人確診，逾7.3萬人死亡。特朗普前一日突然表示，有意解散白宮抗疫專責組，將疫情防控牽頭工作重新分配至各政府部門，引起爭議。特朗普其後稱不知道專責組極受歡迎，改口表示會讓專責組無限期運作。

【美國疫情】特朗普：美國史上最壞襲擊 中國應一早制止

【美國疫情】特朗普擬解散抗疫專責組 大讚「做得好」

特朗普（Donald Trump）周二（5日）在亞利桑那州鳳凰城視察口罩工廠時，讚揚白宮抗疫專責組做得好（done a great job），但有意調整應對疫情方式，計劃逐步縮減小組工作，並於5月底解散小組。

美國全國廣播公司（NBC）報道，特朗普於翌日突然改變口風，指由於小組的抗疫工作成功，會無限期繼續工作，更會考慮調整小組人手。

【美國疫情】紐約地鐵關閉消毒 115年來首次

【美國大選2020】兩大候選人抗疫鬥法 拜登未選先輸？

特朗普更指自己提出有意解散小組後，外界的反應超乎其想像：

直至昨天我開始討論要關閉小組前，我都不知道小組這麼受歡迎。

（I had no idea how popular the task force is until actually yesterday when I started talking about winding it down.）

特朗普強調小組非常受尊重（very respected），人們也建議小組應保留，因此他決定讓小組繼續運作。

【美國疫情】吹哨者遭調職 指特朗普女婿密友獲巨額合同

【德甲復賽】默克爾：德甲5月下半月閉門復賽

白宮抗疫專責組由副總統彭斯（Mike Pence）領導，疫情爆發期間幾乎每日都舉行疫情記者會，但對提升特朗普民望未有明顯幫助。特朗普上月於記者會上建議為患者注射消毒液，更引發外界嘲笑及批評。

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記者：鄭錦玲

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