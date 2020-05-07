市場反覆散戶應怎樣準備？

早前本行舉行了一個有關於新型冠狀病毒對經濟展望的影響的網上直播研討會，感謝各位的勇躍支持，令研討會生色不少，可惜的是時間有限，不能在研討會上回答所有問題，因此筆者在這選出較多人關注的問題在此回答。

問題一： 請問未來投資方向如何？時間怎樣？

我們每個季度均會檢視並選出有前景的長期增長主題。在本季，我們選出了電子商務、5G科技、雲端計算、人口老齡化、半導體和千禧世代這六個投資主題，相信這些主題均會是未來的大趨勢。

問題二： 現時市場反覆，而且和實體經濟脱軌，請問作為散戶應怎樣準備？

在波動的市況下，我們繼續提議槓鈴策略。這樣的投資組合將在槓鈴兩端（即「創收」和「增長」）持有全球多元化的證券。在「創收端」為投資組合提供穩定的現金流收入，而在「增長端」則可以充當組合的增長元素。當然，我們還可以加入黃金為投資組合分散風險。

問題三： 有關科技股，美國的和中國的相比 如何選擇？

科技股是我們其中一個建議的板塊，對於科技公司，我們重視公司的前景更甚於該公司是美國公司還是中國公司。因為科技的領域很寬，當中有不少的科技公司均有自己的專屬領域，很難單一以地區或國家來評估公司是否優質之選。反而，我們提議利用「IDEA」（Innovators、Disruptors、Enablers、Adapters）的方式來找出優質的科技公司。

文章篇幅有限，筆者亦只能回答至此，如有問題，歡迎透過我們的客戶服務經理向我們提出問題。