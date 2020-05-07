【美國疫情】特朗普質疑 醫院誇大死亡人數索資助

▲ 美國新冠病毒疫情嚴重，特朗普及多名幕僚，據報都相信死亡人數被誇大。

新冠病毒疫情持續，美國死亡人數迫近7.5萬人，漸迫近總統特朗普早前聲稱的10萬人預測。死亡人數不斷上升，特朗普據報愈來愈懷疑統計數字被誇大，認為是醫院為取得相關資助，刻意造數。

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美國新聞網站AXIOS引述消息人士指，特朗普及他的不少幕僚，都質疑官方統計的死亡人數存有水份。他們認為，由於醫院治療新冠病毒感染者時，將獲政府額外資助，補償他們推遲其他醫療項目造成的損失，故有經濟誘因報大數。

報道指，特朗普及多名幕僚，過去數周一直在討論這個問題，消息人士預料，隨着死亡人數迫近特朗普預計的最終死亡人數，特朗普料很快就會公開質疑美國政府官方統計。

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惟特朗普的質疑，缺乏實質證據，純粹是揣測，現階段無證據死亡人數被誇大，專家普遍相信未有高估或低估。另外，醫院虛報病人病歷，是違法行為，會有後果，醫院騙取資助的說法疑點重重。

若真的要質疑，真實數字較官方數字更大的可能性更高，因為美國病毒測試不足的問題，一直未有解決，必然會有感染者未被找出，倘他們病情急劇惡化死去，便會成為統計數字的漏網之魚。

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記者：林建忠

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