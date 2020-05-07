【銅芯抗疫口罩】晶苑國際股價升12.5%　創科局證實為CuMask生產商

▲ 創科局證實晶苑為CuMask生產商

政府日前宣布向全民派發「銅芯抗疫口罩」（CuMask），創科局證實晶苑國際 （02232） 負責生產政府可重用口罩。受消息帶動，晶苑國際股價半日急升15%，中午收報2.3元，其後升勢略為回順，最終收報2.25元，升0.25元或12.5%，成交1934萬元。

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創新及科技局長常任秘書長蔡淑嫻證實，晶苑國際集團是為政府生產可重用口罩的生產商，由在越南的生產線生產。蔡淑嫻解釋當初不公開生產商名稱，是「唔想麻煩人哋」，昨徵求同意後決定公開生產商身份。

蔡淑嫻表示，生產商為香港出錢出力，不明白為何外界會認為是有利益輸送，指生產商肯面對成本及運輸的「海鮮價」承接項目，擔心隨著口罩成本不斷增加，對方能否收回成本。

除晶苑集團參與生產，蔡淑嫻表示在本港亦有在土瓜灣聯業製衣協助做較細的生產線，完成後交予龍達製衣負責消毒，而南豐紗廠亦無償借出車間。

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責任編輯︰梁浩碩