  • 30°C
香港時間 : 2020507日 (四) 17:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【銅芯抗疫口罩】晶苑國際股價升12.5%　創科局證實為CuMask生產商

金融經濟 16:18 2020/05/07

分享：

創科局證實晶苑為CuMask生產商

政府日前宣布向全民派發「銅芯抗疫口罩」（CuMask），創科局證實晶苑國際 （02232） 負責生產政府可重用口罩。受消息帶動，晶苑國際股價半日急升15%，中午收報2.3元，其後升勢略為回順，最終收報2.25元，升0.25元或12.5%，成交1934萬元。

【銅芯抗疫口罩】晶苑創辦人羅樂風背景大揭秘　擁全球多個「星級客戶」

創新及科技局長常任秘書長蔡淑嫻證實，晶苑國際集團是為政府生產可重用口罩的生產商，由在越南的生產線生產。蔡淑嫻解釋當初不公開生產商名稱，是「唔想麻煩人哋」，昨徵求同意後決定公開生產商身份。

蔡淑嫻表示，生產商為香港出錢出力，不明白為何外界會認為是有利益輸送，指生產商肯面對成本及運輸的「海鮮價」承接項目，擔心隨著口罩成本不斷增加，對方能否收回成本。

除晶苑集團參與生產，蔡淑嫻表示在本港亦有在土瓜灣聯業製衣協助做較細的生產線，完成後交予龍達製衣負責消毒，而南豐紗廠亦無償借出車間。

【CuMask HK】銅芯口罩登記人數達138萬　實測首日排隊1分鐘可進入（附登入流程教學）（第三版）

【港府口罩CuMask】銅芯抗疫口罩「CuMask」一人一個　網上登記送上門（附登記網址）

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 蔡淑嫻 創新及科技局 南豐紗廠 晶苑國際（02232） 口罩 南豐
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【新股IPO】沛嘉醫療次日孖展錄798億 超購339倍（第二版）
【新股IPO】沛嘉醫療次日孖展錄798億 超購339倍（第二版）
【航空告急】國泰傳考慮「結構調整」　延長無薪假4周（第二版）
【航空告急】國泰傳考慮「結構調整」　延長無薪假4周（第二版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【CuMask HK】銅芯口罩登記人數達138萬　實測首日排隊1分鐘可進入（附登入流程教學）（第三版）
【CuMask HK】銅芯口罩登記人數達138萬　實測首日排隊1分鐘可進入（附登入流程教學）（第三版）
【港府口罩CuMask】銅芯抗疫口罩「CuMask」一人一個　網上登記送上門（附登記網址）
【港府口罩CuMask】銅芯抗疫口罩「CuMask」一人一個　網上登記送上門（附登記網址）