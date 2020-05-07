【航空告急】國泰傳考慮「結構調整」　延長無薪假4周（第二版）

▲ 傳國泰考慮進行「結構調整」，包括減少職位、服務路綫和執飛的飛機，以及整合其他航空品牌。

本地媒體報道，國泰航空 （00293） 正研究如何在新冠肺炎全球大流行後縮減業務規模，擬考慮「結構調整」，包括減少職位、服務路綫和執飛的飛機，亦有可能會整合其他航空品牌，國泰並擬推出新一輪節省薪金措施，建議延長無薪假4周。國泰今日早段曾跌1.8%，現報8.99元。

國泰發言人回應本報查詢時指，不能排除任何措施，以確保航空業務能夠渡過危機，並變得更強及更具競爭力。

國泰續指，疫情大流行為社會和商界帶來史無前例的嚴峻挑戰，航空公司受到的打擊尤其嚴重。由於世界各地實施的旅行限制，令商務及休閒旅行需求在一段時間內將繼續嚴重受壓。鑑於目前的瞬息萬變，

國泰自4月起只維持基本客運服務，最新料6月底才會增加營運航班數目。早前國泰已建議全體員工在6月底前放取3星期的無薪假，當時約75%國泰員工參與該計劃。同時，員工亦被要求在該期間清年假。

本報傳媒引述消息人士指，國泰目前尚未定出最終方案。

據指國泰不會申領「保就業」工資補貼

報道又指，國泰不打算申請港府「保就業」計劃。若國泰參與，將會得到18.4億元的資助，相當於每年人工開支的9%。

另外，國泰計劃5月削減客運運力至3%，並擬於6月21至30日增加營運班次，預計6月客運運力將會增加至約5%。

（第二版新增國泰回應）

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