【美國疫情】特朗普：美國史上最壞襲擊 中國應一早制止

▲ 【新冠肺炎美國疫情】特朗普:美國史上最壞襲擊 中國應一早制止

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)美國疫情確診人數增至近123萬,死亡人數逾7.3萬。美國總統特朗普稱,美國疫情是美國歷來所受最壞「襲擊」,比珍珠港和911襲擊更差。特朗普再一次把責任推向中國,聲言中國應一早制止這場襲擊。

特朗普:死更多人都要解封 病毒會自己走

美國疑去年11月已爆疫情 重檢流感死亡病例

美國疫情死亡人數,早已遠遠拋離1941年日本偷襲珍珠港,以及2001年911恐怖襲擊之數千死,甚至超過美國介入越戰10多年間的美軍5.8萬人戰死。

但特朗普周三(6日)在白宮記者會上,卻將美國疫情與珍珠港和911襲擊比較,形容疫情也是一場「襲擊」:

「這真的是我們歷來所受到最壞的襲擊。這比珍珠港更差。這比世貿中心更差。從來沒有襲擊像今次這樣。」

(This is really the worst attack we've ever had. This is worse than Pearl Harbor. This is worse than the World Trade Center. There's never been an attack like this.)

【銅芯抗疫口罩】原理是甚麼 銅能殺菌古埃及人已知

【美國疫情分佈圖】死亡突破7萬人

特朗普接下來隨即把「襲擊」責任歸究中國:

「這從來都不應該發生。這應該從源頭受到制止。這應該在中國受到制止。這應該在源頭一開始就受到制止,但這沒有發生。」

(And it should've never happened. It could've been stopped at the source. It could've been stopped in China. It should've been stopped right at the source, and it wasn't.)

美國復工走錯路 疫情惡化感染率升

紐約地鐵關閉消毒 115年來首次

新冠肺炎疫情數月前在中國爆發時,特朗普不止一次稱讚中國控制疫情做得好,同時對內多番淡化疫情,稱病毒「4月就會消失」。特朗普又曾將新冠肺炎比作流感,並反問美國從來都沒有為流感封城,為何要封城。

特朗普的態度則是隨住美國疫情規模增加而改變,把美國疫情描繪為中國的責任。然而特朗普日前卻表示,即使美國死更多人,也要解封重啟經濟,美國人應視自己為「戰士」。

【美國解封】特朗普人命押注 對民意賭一舖 (訂戶專享)

世衛:可能永遠無疫苗 「好多病毒都無」

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」:http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析:http://bit.ly/2ZN5x1l