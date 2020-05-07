  • 29°C
香港時間 : 2020507日 (四) 09:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【賭場都輸】永利首季盈轉虧　蝕1.54億美元

金融經濟 09:24 2020/05/07

分享：

【賭場都輸】永利首季盈轉虧　蝕1.54億美元

澳門博彩業受累新冠肺炎疫情停頓，多隻濠賭股首季轉蝕，永利 （01128） 首季公司擁有人應佔虧損1.54億美元，去年同期應佔純利1.91億美元。經營虧損1.09億美元，去年同期經營溢利2.43億美元。

永利績後高開0.9%，開報13.54元。

期內，經營收入4.89億美元，按年跌60.9%。

永利澳門控股股東WYNN RESORTS公布首季業績，澳門業務總經調整後物業EBITDA為2938.4萬美元，按年大減92.4%。

永利皇宮的經營收益為2.595億美元，按年減少64.3%。經調整後的物業EBITDA為1,020萬美元，按年減少95.4%。至於季永利澳門的經營收益為2.295億美元，按年減少56.2%。經調整後的物業EBITDA為1,920萬美元，按年減少88.3%。

【賭場都輸】澳博首季EBITDA轉蝕2億　「上葡京」年底開幕

美高梅中國首季收入跌63% EBITDA盈轉虧

澳門4月賭收跌97%　全月賭收等於以往一日表現

【澳門抗疫】永利母企料首季EBITDA跌9成　澳門停運日燒2340萬港元

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 業績公布 永利澳門（01128） EBITDA 澳門

上一篇文章

海底撈股東折讓5.4%配售4700萬股　套現15.6億元

下一篇文章

【百威業績】百威亞太首季盈轉虧　虧損600萬美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

阿里巴巴原有大戶沽貨未停　來港沽逾1200億　美股尾市仍較港跌近3%
阿里巴巴原有大戶沽貨未停　來港沽逾1200億　美股尾市仍較港跌近3%
【CuMask HK】銅芯口罩登記人數達138萬　實測首日排隊1分鐘可進入（附登入流程教學）（第三版）
【CuMask HK】銅芯口罩登記人數達138萬　實測首日排隊1分鐘可進入（附登入流程教學）（第三版）
【港府口罩CuMask】銅芯抗疫口罩「CuMask」一人一個　網上登記送上門（附登記網址）
【港府口罩CuMask】銅芯抗疫口罩「CuMask」一人一個　網上登記送上門（附登記網址）
【恒指夜期】恒指黑期跌283點 道指急挫218點（不斷更新）
【恒指夜期】恒指黑期跌283點 道指急挫218點（不斷更新）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【新股IPO】沛嘉醫療次日孖展錄798億 超購339倍（第二版）
【新股IPO】沛嘉醫療次日孖展錄798億 超購339倍（第二版）