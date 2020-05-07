▲ 【賭場都輸】永利首季盈轉虧 蝕1.54億美元

澳門博彩業受累新冠肺炎疫情停頓，多隻濠賭股首季轉蝕，永利 （01128） 首季公司擁有人應佔虧損1.54億美元，去年同期應佔純利1.91億美元。經營虧損1.09億美元，去年同期經營溢利2.43億美元。

永利績後高開0.9%，開報13.54元。

期內，經營收入4.89億美元，按年跌60.9%。

永利澳門控股股東WYNN RESORTS公布首季業績，澳門業務總經調整後物業EBITDA為2938.4萬美元，按年大減92.4%。

永利皇宮的經營收益為2.595億美元，按年減少64.3%。經調整後的物業EBITDA為1,020萬美元，按年減少95.4%。至於季永利澳門的經營收益為2.295億美元，按年減少56.2%。經調整後的物業EBITDA為1,920萬美元，按年減少88.3%。

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責任編輯︰梁浩碩